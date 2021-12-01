WTA відмовилась проводити турніри у Китаї через зниклу тенісистку, яка критикувала впливового політика
Очільник WTA Стів Саймон офіційно повідомив, що асоціація прийняла рішення призупинити проведення всіх турнірів у Китаї через зникнення Пен Шуай
Про це повідомляє офіційний сайт WTA.
"За повної підтримки Ради директорів WTA я оголошую про негайне призупинення всіх турнірів WTA у Китаї, включаючи Гонконг. Я не розумію, як я можу просити наших спортсменів змагатися там, коли Пен Шуай не дозволяють вільно спілкуватися і, схоже, на неї чинять тиск, щоб вона спростувала звинувачення в сексуальному насильстві. Враховуючи поточний стан справ, я також дуже стурбований ризиками, з якими можуть зіткнутися всі наші гравці та співробітники, якщо ми проведемо заходи у Китаї у 2022 році", – повідомив керівник WTA Стів Саймон.
35-річна Пен Шуай – китайська професійна тенісистка. Вона займала перше місце у парному рейтингу WTA. Неодноразово перемагала на турнірах WTA.
У 2013 році Шуай здобула перемогу у парному розряді на Вімблдоні, а у 2014 році – на Відкритому чемпіонаті Франції.
Два тижні тому Пен Шуай розкритикувала колишнього віцепрем'єра КНР Чжана Гаолі за сексуальне насильство. Тенісистка розповіла, що її змусили до зв'язку з впливовим політиком.
Після цього пост Пен Шуай видалили зі сайту Weibo, а тенісистка зникла і перестала з'являтись на публіці.
- Усі подробиці історії про зниклу тенісистку Пен Шуай.
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