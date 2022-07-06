Xiaomi анонсували Mi Band 7 Pro з GPS та величезним екраном

Новинка представлена ​​у пластиковому корпусі з металевим напиленням. Його вага складає 20,5 г без ремінця при габаритах 44,7 x 28,8 x 11 мм. Оснащений батареєю ємністю 235 мАг, якої вистачить на 12 днів автономної роботи та на 6 днів при інтенсивному використанні. Годинник також оснащений датчиками пульсу та рівня кисню в крові, які будуть цілодобово моніторів показники стану організму. У ньому також є 117 різних тренувань, включаючи водні тренування, адже браслет захищений від води (5ATM).



Mi Band 7 Pro також отримав велику колекцію циферблатів, що надає широкий вибір користувачів з оформлення. Новинка підтримує роботу із супутниками GPS, ГЛОНАСС, Galileo та QZSS, а екран здатний працювати в режимі Always on Display. Годинник також оснащений модулем NFC. Купити фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 Pro можна буде за орієнтовною ціною $60.