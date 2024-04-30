Гібридний спецтрибунал для РФ не влаштує Україну, - голова комітету Ради Маслов назвав можливі варіанти

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов.

За його словами, дискусії стосовно форми трибуналу тривають уже рік.

Перший варіант – робота трибуналу на підставі рішення Генеральної Асамблеї ООН, другий – на основі багатосторонньої міжнародної угоди з різними країнами або об'єднаннями країн та певними міжнародними інституціями.

Третій варіант – гібридний трибунал, який передбачає створення спеціального суду всередині української системи правосуддя. Суддями будуть іноземцями, щоби надати об'єктивності цьому процесу. Однак Україна цей варіант не розглядає.

"Українська сторона наголошує, що нас не влаштовує варіант створення гібридного трибуналу з двох причин. Причина перша – ще не розв'язане питання імунітету найвищих посадових осіб країни-агресора. Друга причина – ми не можемо за найбільшу воєнну агресію з часів Другої світової війни притягати до відповідальності злочинців іменем України, адже відновлення справедливості та дотримання міжнародного права важливо не лише для нашої держави, а й для всього демократичного світу. Важливо, щоб злочинців було притягнуто до відповідальності іменем всієї світової спільноти", - пояснив Маслов.

Нардеп наголосив, що демократичному світу необхідно розв'язати питання щодо імунітету трьох вищих посадових осіб Російської Федерації.

"Я думаю, у більшості політиків у світі вже є розуміння, що такі імунітети має бути знято. У цьому напрямі ми наразі й працюємо", - резюмував Маслов.