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Зеленський "скасував вибори", а українці "гинутимуть через допомогу США": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 30 квітня

30 квітня, 2024 вiвторок
12:41
Світ фейк

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які з'явилися у світі 30 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 30 квітня у світі з'явився один фейк та одна маніпуляція. 

Дезінформація: Ексаналітик ЦРУ Ларрі Джонсон в інтерв'ю американському колумністу Ендрю Наполітано заявив: "Зеленський скасував вибори, і він зробив це в той час, коли поливав брудом опозиційних політичних діячів, закривав опозиційну пресу і нападав на православну церкву".

Спростування: Президент Володимир Зеленський не скасовував вибори в Україні. Вони не проводяться, оскільки в умовах воєнного стану Конституція та профільне законодавство забороняють проведення будь-яких виборів. 

Маніпуляція: Американський журналіст Денні Хайфон заявив: "Через цю допомогу (допомога Україні від Заходу, – ред.) гинуть українці, і вони будуть гинути в набагато більшій кількості, тому що все, що роблять ці гроші, – це продовжують війну проти Росії і, скоріше за все, не вплинуть дуже сильно на ситуацію". 

Спростування: Такі висловлювання журналіста вводять в оману глядачів, відтворюючи пропагандистський наратив кремля про те, що військова допомога Україні затягує війну, що в кінцевому підсумку призводить до більшої кількості жертв серед українців. Крім того, він намагається применшити значення цієї допомоги та знецінити її.

  • 29 квітня стало відомо, що росіяни перекрутили заяву президента України Володимира Зеленського й поширюють фейк про те, що Київ нібито готується почати переговори з РФ у червні.
Теги:
Україна
вибори
вибори президента
військові
Володимир Зеленський
Війна з Росією
фейк
США
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