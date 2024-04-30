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Пісні Тейлор Свіфт посіли всі 10 позицій першої десятки чарту Billboard Hot 100

30 квітня, 2024 вiвторок
15:44
Культура

Американська попспівачка Тейлор Свіфт вдруге стала єдиною артисткою, якій коли-небудь вдавалося посісти всі позиції у першій десятці чарту Billboard Hot 100

Пісні Тейлор Свіфт посіли всі 10 позицій першої десятки чарту Billboard Hot 100

Американська попспівачка Тейлор Свіфт вдруге стала єдиною артисткою, якій коли-небудь вдавалося посісти всі позиції у першій десятці чарту Billboard Hot 100

Про це повідомляє Billboard.

34-річна американська музикантка і виконавиця Тейлор Свіфт, яка 19 квітня випустила альбом The Tortured Poets Department, що допоміг їй встановити одразу кілька рекордів, тепер стала першою артисткою, які вдалося забрати всі 10 сходинок першої десятки чарту Billboard Hot 100. Фактично, її пісні забрали перші 14 місць чарту.

Список найпопулярніших треків очолила композиція Fortnight, записана разом з репером Post Malone. Пісня, як і всі інші з першої чотирнадцятки, входить до альбому співачки The Tortured Poets Department.

Загалом до Billboard Hot 100 увійшло 32 пісні Тейлор Свіфт, тобто всі композиції її нового альбому. Зірка вже ставала єдиною виконавицею, яка коли-небудь монополізувала першу десятку Billboard Hot 100. У 2022 році цього результату їй допоміг досягнути альбом Midnights.

Пісня Fortnight 12-й раз у карʼєрі Свіфт принесла їй перше місце у чарті

Чарт Billboard Hot 100 містить у собі дані про прослуховування всіх жанрів у США, дані радіоефірів та продажів - покупки синглів і треків у мережі, на стримінгових сервісах, продажі синглів з сайтів.

Загалом перші 14 позицій Billboard Hot 100 виглядають наступним чином:

No. 1, Fortnight, feat. Post Malone
No. 2, Down Bad
No. 3, I Can Do It With a Broken Heart
No. 4, The Tortured Poets Department
No. 5, So Long, London
No. 6, My Boy Only Breaks His Favorite Toys
No. 7, But Daddy I Love Him
No. 8, Florida!!!, feat. Florence + The Machine
No. 9, Who’s Afraid of Little Old Me?
No. 10, Guilty as Sin?
No. 11, Fresh Out the Slammer
No. 12, loml
No. 13, The Alchemy
No. 14, The Smallest Man Who Ever Lived

Як повідомлялося раніше, The Tortured Poets Department, до якого увійшла 31 композиція, став найбільш прослуховуваним альбомом на Spotify за один день. Платівка менш ніж за тиждень досягнула 1 млрд прослуховувань на Spotify, що стало рекордом сервісу. 

Тейлор Свіфт та її шалений успіх

Американська співачка є надзвичайно популярною та за останні місяці встановила кілька рекордів. Так, нещодавно стрічка The Eras Tour про концертний тур Тейлор Свіфт стала найкасовішим фільмом-концертом в історії. Фільм зібрав у світовому прокаті $261,6 млн, таким чином посунувши попереднього рекордсмена Майкла Джексона.

На початку року Тейлор Свіфт стала рекордсменкою серед сольних виконавців. Її ім'я найбільшу кількість тижнів значилося на вершині чарту Billboard 200. Попереднім рекордсменом був Елвіс Преслі, тож вона випередила короля рок-н-ролу.

Фільм-концерт Тейлор Свіфт побив рекорд касових зборів ще до виходу в прокат. На початку жовтня передпродажі квитків на фільм, присвячений туру The Eras Tour, принесли $100 млн, обігнавши попереднього лідера - фільм-концерт Джастіна Бібера.

Сам світовий тур Тейлор Свіфт Eras Tour побив рекорд та став найкасовішим в історії. Його дохід перевищив $1 млрд. Тур, який розпочався в березні 2023 року й завершиться в грудні 2024 року, заробив на сьогодні $1,04 млрд. Загалом за весь тур Тейлор Свіфт матиме 151 концерт.

Їй належить і сумнівний рекорд. Тейлор Свіфт визнали знаменитістю, яка найбільше забруднювала атмосферу викидами CO₂ за рік.

На початку грудня журнал Time оголосив "Людину року 2023". Нею стала американська співачка Тейлор Свіфт. Вона перша виконавиця, пісні якої на платформі Spotify щомісяця прослуховує 100 млн слухачів.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
США
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