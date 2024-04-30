Липецький зоопарк передав російським військовим "на фронт" двох павичів

Про це повідомляє "Медуза".

Птахів передав директор Олександр Осипов у рамках акції "Хто, якщо не ми". Їх відправили роті 252 мотострілецького полку ЗС РФ.

"Краса птахів надихає хлопців у важкій бойовій обстановці, приносить частинку радості. Це не реклама зоопарку, а подарунок від щирого серця. Щойно надійшла заявка від бійців, зоопарк відразу вирішив передати їм птахів. Сподіваємося, що краса цих птахів скрасить бойові будні солдатів", - заявили у зоопарку.