Липецький зоопарк передав російським військовим "на фронт" двох павичів
Липецький зоопарк відправив російським військовим на фронт в Україну двох павичів в розрахунку, що "краса цих птахів скрасить бойові будні солдатів"
Про це повідомляє "Медуза".
Птахів передав директор Олександр Осипов у рамках акції "Хто, якщо не ми". Їх відправили роті 252 мотострілецького полку ЗС РФ.
"Краса птахів надихає хлопців у важкій бойовій обстановці, приносить частинку радості. Це не реклама зоопарку, а подарунок від щирого серця. Щойно надійшла заявка від бійців, зоопарк відразу вирішив передати їм птахів. Сподіваємося, що краса цих птахів скрасить бойові будні солдатів", - заявили у зоопарку.
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