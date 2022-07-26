Подробиці він розповів у ефірі Еспресо.

"З 11:00 24 лютого була окупована Каховська ГЕС, а на наступний день російські війська зайшли в місто. Я залишився практично один, бо було евакуйовано і районну адміністрацію, і районну раду, то Україну з владними повноваженнями представляв я. Я б сам нічого не зробив, якби там не працювало управління соцзахисту населення, якби не було чіткої позиції у лікарів та вчителів, у відділу, який займається опікунськими питаннями", - сказав мер.

Коваленко вважає, що великого тиску на нього не було можливо через те, що Нова Каховка стала фронтовим містом не одразу.

"Якось великого тиску, щоб завадити нам виконувати свої обов'язки не було. Було полювання за воїнами АТО, за активними людьми чи на кого були доноси певні. З першого дня потрібно було займатися питаннями - зупинився будь-який потік готівки, три тисячі людей отримували пенсію через пошту. Не було жодної пігулки чи ампули з підконтрольної території. З продовольчими запасами в нас було все гаразд, бо в місті була велика кількість продовольчих складів", - додав він.

Мер зазначив, що було потрібно переконати приватних підприємців, щоб вони почали виходити на роботу і забезпечувати життєдіяльність міста.

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"Росіяни заходили в приміщення держструктур, управління соцзахисту заховало списки людей, щоб їх не отримали окупанти. Наркозалежні перші пішли здавати інформацію про кожного, були люди, які зводили рахунки. Це почалось на третій-п'ятий день почали пошуки воїнів АТО", - сказав Коваленко.

Він розказав про вбивства росіян у місті.

"В перший день директор Каховсмької ГЕС зателефонував і сказав, що хочуть поспілкуватися щодо режиму роботи. Я приїхав і там на моїх очах був перший обстріл - авто, де у перший день загинуло п'ятеро людей - дід, бабуся, двоє онучат і невістка. Через два дні застрелили жінку, яка йшла погодувати свою живність свою погодувати на дачній садибі. І через два дні був застрелений водій водоканалу, який охороняв військову колону", - розповів мер.

Коваленко зазначив, що окупанти не розуміються на управлінні та міському господарстві.

"Мені сказали, що поруч буде людина, яка за Вами спостерігатиме. 20 років пропрацювати на посаді і слухати якогось там за мною наглядача - цього не буде. Я зібрав речі і вийшов. Лікарні мали працювати, водоканал теж. Людей, які померли потрібно було поховати. Коштів не було - треба було домовлятися з підприємцями, щоб вони уклали угоду з Укрпоштою і перераховували кошти їм, а та їм кидали на рахунок нарахування пенсіонерам. Майже 3,5 млн грн ми таким чином залучили коштів і видавали пенсіонерам", - сказав він.

Міський голова зазначив, що жодних боїв за Каховську ГЕС не було.

"О 5 годині 24 лютого я почув вибухи у частині сил ППО, а о 11 годині російські війська вже були на Каховській ГЕС. Це 55 км від КПВВ "Чаплинка". Ніяких боїв не було за Каховську ГЕС. Мені самому дивно. Я завжди з гордістю казав, хто тут представляє Україну і ці структури. Я задавав питання, чи мали ми покинути людей. Чому втекти в перші дні вважається героїчним вчинком, а залишитись з людьми, з якими ти 20 років, не порушуючи закон вважається колабораціонізмом. Можна бути і людиною, і мерзотником і тут і там. Люди просили не ставити клеймо зрадників на всіх людей, які не по своїй волі залишились у перший день на окупованій територій". - підсумував мер.