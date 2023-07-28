Про це йдеться в дослідженні GMK про тенденції світового ринку залізорудної сировини (ЗРС) і перспективи України.

До початку війни основним споживачем української залізної руди був Китай, але через блокаду українських морських портів постачання сировини до КНР стало економічно недоцільним. Ключовими ринками експорту руди стали країни ЄС.

Український експорт руди до ЄС у 2022 році впав на 21,5% р/р. – до 12,9 млн тонн. За підсумками січня-квітня цей показник скоротився на 9,7% порівняно з аналогічним періодом 2022-го – до 4,93 млн тонн, або 19,7% від загального показника.

Найбільше української руди за підсумками січня-червня 2023 року споживала Словаччина – 30% (у грошовому виразі). На другому місці Чехія – 24,7%, а на третьому – Польща – 19,6%. Приблизно аналогічна структура споживання експорту руди з України була за підсумками 2022 року – Словаччина (19,2%), Чехія (17,3%), Польща (16,5%).

Значним споживачем ЗРС з України залишається Туреччина. За січень-травень 2023 року наші експортери відвантажили до цієї країни 257,5 тис. т онн руди (+9,4% р./р.). За підсумками 2022 року цей показник становив 585,2 тис. тонн (-50,6% р./р.). Минулого року Україна посідала 4 місце або 6,2% ринку експорту руди до Туреччини.

Світові тенденції та Україна

Глобальне виробництво залізорудної сировини в 2022 році у світі знизилося приблизно на 3% і склало 2,6 млрд тонн. Вся трійка країн-лідерів із видобутку – Австралія, Бразилія, Китай – показала зниження.

Асоціація Worldsteel очікує, що світовий попит на сталь у 2023 році зросте на 2,3% – до 1,82 млрд тонн. Аналітичне агентство Benchmark Mineral Intelligence прогнозує збільшення обсягів видобутку залізної руди в найближчі роки – в середньому на 2,3% на рік у періоді 2023-2027 роках.

В Україн залізордна сировина залишається одним із небагатьох видів масової експортної продукції У першому півріччі 2023 року Україна експортувала 8,3 млн тонн залізної руди, що на 51% менше порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Загальна причина – заблоковані порти Чорного моря. Для порівння, – практично 30 млн тонн руди або 60% всього експорту ЗРС у 2021 році експортувалося через заблоковані сьогодні порти Чорного моря.

Загальна ситуація серед основних виробників виглядає так:

– один із українських ГЗК (ЗЖРК) сьогодні не контролюється Україною;

– ГЗК "Метінвесту" завантажено лише на 35-40% від довоєнних показників;

– Гірничий департамент "АрселорМіттал Кривий Ріг" – на 40%;

– "Рудомайн" працює на 50% своїх можливостей;

– КЖРК на 40-50% від потужностей довоєнного періоду;

– ГЗК Ferrexpo працюють на 50% приблизно потужності;

Системна криза з обсягами виробництва та експортом може вирішитись лише якщо порти Чорного моря будуть розблоковані та безпечні для судноплавства. Поки їх заблоковано, виникають додаткові проблеми з логістикою.

"На тлі скасування "зернової угоди" агроекспортери ще більше тиснуть на вантажопотік через дунайські порти та західні залізничні прикордонні переходи, знижуючи можливості та обсяги експорту продукції гірничо-металургійного комплексу", - зазначається в дослідженні.