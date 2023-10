Як грамотно комунікувати під час війни: в Києві пройде PR-марафон від MMR

Головна тема цьогорічного PR-марафону — реновація комунікацій. Спікери розкажуть, які меседжі працюють у воєнний час, як збільшити охоплення у медіа, та поділяться інструментами антикризової комунікації.

Місце проведення PR-марафону — Unit City.

Еспресо — інформаційний партнер події.

Серед спікерів PR-марафону: Ксенія Тюрікова, Head of Public Relations and Employer Branding FAVBET, Антон Бокий, Head of PR and Social Media Marketing INTERTOP Ukraine, Валерія Толочина, Global Chief Marketing Officer MEGOGO, Олена Плахова, директорка з управління репутацією групи компаній "Нова пошта", Анна Захараш, директорка з корпоративних зв’язків "Київстар", Олена Осипчук, PR-директорка Socar, Катерина Співакова, керівниця департаменту комунікацій, PR та GR Kernel та інші PR- та комунікаційні фахівці.

Спікери покажуть власні кейси та нададуть відповіді на головні питання українського бізнесу в комунікаціях:

Як грамотно комунікувати під час війни.

Як конвертувати власну медійність у прибуток.

Інхаус PR-відділ vs. комунікаційне агентство: який шлях обрати бізнесу.

Як будувати вірусні комунікації та залишатися в контексті.

Як змінилася контент-стратегія брендів через війну.

Чим зацікавити журналістів та як збільшити охоплення в українських та міжнародних медіа.

Як посилити ефективність соціальних проєктів через комунікацію.

На учасників чекають:

Комунікаційні та PR-кейси понад 15 великих компаній

2 панельні дискусії

Живе спілкування з понад 250 представниками PR-спільноти

Церемонія нагородження найкращих PR-кейсів

Подробиці та реєстрація: https://prmrfn.mmr.ua/