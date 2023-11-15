Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Як і коли правильно обрізати виноград восени: корисні поради експертів

Як і коли правильно обрізати виноград восени: корисні поради експертів

15 листопада, 2023 середа
16:00
Суспільство Виноградна лоза

Виноград - це рослина, що потребує деякої уваги. Одним із ключових аспектів догляду за виноградом перед зимою є вчасне й правильне підрізання

Цей процес не лише підготовляє рослину до холодних місяців, але й впливає на врожай та здоров'я лози в майбутньому.

У цій статті ми детально розглянемо оптимальний час та методи підрізання винограду на зиму. Ви дізнаєтеся, як обрізати рослину для збереження її здоров'я до настання морозів. Незалежно від того, чи ви новачок у виноградарстві, чи вже маєте досвід, ця інформація буде корисною для вас, щоб зробити процес підготовки рослини до холодного періоду максимально ефективним та успішним.

Що потрібно обов’язково враховувати під час обрізання винограду

Догляд за виноградом дуже важливий, адже до настання сильних холодів перед укриттям рослину потрібно прикопати, добре удобрити ґрунт, обробити від шкідників і хвороб, та правильно обрізати. Якщо лозу не пасинкувати правильно, всі соки та поживні речовини підуть в ріст самого стебла та листя, а не в грона винограду. Є декілька важливих порад від експертів сайту "Аптека садівника", яких краще дотримуватися:

  • Виноградна лоза не має бути більшою за 180 сантиметрів;
  • Оптимальна товщина лози варіюєтеся від 6 до 12 міліметрів;
  • Краще позбавлятися пагонів, які тонші за олівець (до 5 мм) та грубіші за 12 мм;
  • Чим товща лоза, тим більше бруньок варто залишити. Є цікавий метод, за яким можна визначити, скільки бруньок лишати. Згідно з інформацією, товщина лози в міліметрах має відображати кількість необхідних бруньок. Наприклад, на лозі товщиною 7 мм, варто залишити 7 бруньок.
  • Після пасинкування над брунькою має залишатися пеньок довжиною у три сантиметри;
  • Краще зрізати всі листя, які роблять затінок для грон.

Штамбовий виноград перед морозами не укривають, на відміну від  безштамбової лози, яку перекладають на землю та покривають.

Обрізка винограду також допомагає зменшити ризик розповсюдження шкідників та захворювань, оскільки вона сприяє циркуляції повітря та зменшує вологість навколо рослини.

Фото: Freepik

Коли правильно обрізати виноград?

Оптимальний час для обрізки винограду на зиму - це перед початком довгих морозів, але до того, як починається активна зимова стиглість. Зазвичай, цей період припадає на кінець осені - листопад, однак час може змінюватися в залежності від регіону.

На початку осені, тобто у вересні-жовтні обрізати лозу ще зарано, оскільки зрізи будуть довго гоїтися  і можуть виникнути додаткові проблеми. Якщо ж обрізати пізно, це може призвести до ушкоджень лози. Через низьку температуру гілки можуть стати крихкими.  

Тому необхідно підловити вдалий момент та почати обрізку лози через 2-3 тижні після того, як обпаде все листя та пройдуть перші заморозки. Правильна обрізка винограду допомагає підготувати рослину до зими, забезпечуючи їй здоровий старт наступної весни, та сприяючи покращенню врожаю.

Як правильно обрізати лозу

Обрізка винограду восени спрямована на видалення хворих, пошкоджених або непотрібних пагонів. Вона також сприяє формуванню правильної форми та захищає рослину від пошкоджень під час зими.

Обрізка винограду в першу осінь, коли виноградна лоза ще молода, важлива для формування її правильної структури та стимулювання здорового росту. "У перший рік восени в лози без гілок зрізають верхівку так, щоб залишилось 3–4 бруньки. Наступного року з неї виростуть два бічних пагони – їх треба буде восени разом із верхівкою вкоротити до 2 бруньок", - зазначає експерт.

Виберіть два або три найсильніших пагони, які будуть становити основний каркас лози. Вони мають бути прямими та розташовуватись в різних напрямках. На третій рік на винограді буде вже шість гілок, які необхідно зрізати так, аби залишилось 3-4 бруньки на нових зелених паростках. А старі гілочки будуть уже сформовані та матимуть здерев’янілу кору. На четверту осінь потрібно знову вкоротити зелені прирости таким же чином. Такі дії допоможуть зробити основний каркас лози так, аби вона не розросталась, як кущ. Пагони мають бути прямими та рости в бокових напрямках, ніби утворюючи скелетні гілки дерев.

Новини
Читайте також:
сніг
14 листопада, 2023 вiвторок
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати перший сніг
Джо Байден
14 листопада, 2023 вiвторок
Американські правозахисники подали до суду на Байдена "через нездатність запобігти геноциду в Газі"
карта Авдіївка етер Еспресо 13.11.23
14 листопада, 2023 вiвторок
 "Ворог має можливості охоплення наших військ": колишній військовий прокурор Чумак про те, чому ситуація в Авдіївці складніша, ніж у Бахмуті
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.27
    Купівля 37.27
    Продаж 37.82
  • EUR
    Купівля 39.9
    Продаж 40.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
15 листопада
16:56
Ексклюзив
Мігранти з Центральної Азії створили дві банди у Маріуполі
"Бродячі мігранти" відкривають порожні квартири маріупольців, розселяються в них або грабують, - Андрющенко
16:53
Оновлено
Зеленський
Гарантії безпеки від Італії й економічна співпраця зі Словаччиною: Зеленський провів розмови з Мелоні та Чапутовою
16:51
ЄБРР
ЄБРР планує докапіталізацію на 4 млрд євро для збільшення інвестицій в Україну
16:43
Пресреліз
Костянтин Жеваго
Ми акцентуємо увагу на процесуальних порушеннях у справі проти Костянтина Жеваго, – адвокатка Наталія Пушина
16:39
УЄФА презентувала офіційний м'яч Євро-2024
16:22
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Нова "формула Штайнмаєра": Україна потребує ще більше підтримки на тлі війни в Газі
16:22
електронне посвідчення водія
Відтепер у Дії можна замовити замінене водійське посвідчення просто додому
16:21
Ексклюзив
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Артилеристи успішно відпрацювали по об'єктах РФ в окупованій Брилівці на Херсонщині, -  голова пресофісу Херсонської ОВА
16:01
OPINION
Єгор Чечеринда
Про російські спецслужби та "Майдан-3"
15:59
Базиліка Святого Петра у Ватикані
Ватикан підтвердив заборону католикам ставати масонами
15:54
Окупанти, кримінал, росіяни
Контролюють обіг зброї, наркотиків і "кришують" пасажирські перевезення: окупанти на Донеччині утворили етнічні кримінальні групи, - ЦНС
15:51
зруйнований міст, Харківська область
На Харківщині за рік відбудували 8 мостів, зруйнованих росіянами
15:48
В Україні зросла кількість потягів із жіночими купе: перелік
15:46
Оновлено
Донеччина
Окупанти вночі вдарили по багатоповерхівці в Селидовому на Донеччині: 2 людей загинуло, є поранені
15:36
"Українська бронетехніка" найближчим часом представить оновлений варіант "Варти"
15:31
​​​​​​​Абрамович, "Челсі"
Російський олігарх Абрамович, імовірно, фінансував "Челсі" проти правил, – розслідування Cyprus Confidential 
15:28
ДБР розслідує інцидент із насильницьким врученням повістки чоловікові в Одесі
15:24
Ердоган
Ердоган назвав Ізраїль "терористичною державою", а ХАМАС - "бійцями опору"
15:22
наручники
У Греції затримали підозрюваного в розкраданні 43 млн грн Міноборони
15:22
Ексклюзив
Карта. Урожайне_1411
Залишили ворога ні з чим: 72-га окрема механізована бригада про стабілізацію ситуації під Вугледаром
15:12
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:07
Судно Joseph Schulte
Кабмін створив новий механізм страхування суден від воєнних ризиків
15:05
Елементи з комуністичною символікою замаскували дерев'яними щитами
У Києві на одній зі станцій метро елементи з комуністичною символікою замаскували дерев'яними щитами
14:28
кіберзахист
Мінцифри створило тест для перевірки рівня кіберграмотності. Де його можна пройти
14:26
Ексклюзив
Мобілізація, повістки
У Lobby X, яка працює з Міноборони, назвали найбільш затребувані посади в Силах оборони
14:22
Ексклюзив
ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко
Генерал Романенко: Тягар захисту Батьківщини має бути розподілений між усіма українцями
14:17
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Чи є українізація без Фаріон?
14:04
Олексій Данілов
Для нацбезпеки: Данілов заявив про необхідність деанонімізувати телеграм-канали
14:00
Оновлено
Ілюстративне фото
Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Запорізької області: загинули 2 рятувальники, 7 людей поранено
13:48
Оновлено
на фото: галерея
РФ перетворила окуповану Нову Каховку на смітник, а на дахах будинків стоять кулемети, - мер
13:36
Окупанти погрожують селянам відібрати землю, якщо ті не перереєструють її до законів РФ, - ЦНС
13:27
вітер
Сильний вітер, подекуди опади та мокрий сніг: погода на 16 листопада від Наталки Діденко
13:01
Ексклюзив
карта заставочна
Карта бойових дій за період 8-14 листопада: події на Херсонщині можуть змінити хід контрнаступу
12:57
Ексклюзив
Авдіївка
РФ не вдається замкнути ЗСУ в кільце від Авдіївки та Опитного, - генерал Романенко
12:56
У Києві демонтували пам'ятник Пушкіну
12:52
Львів, приватбанк
Апеляція визнала націоналізацію Приватбанку законною та підтвердила неможливість повернення Коломойському
12:49
санкції проти Росії
ЄС планує заборонити експорт двигунів для БПЛА, які Росія використовує у війні, - Bloomberg
12:36
Наталія Гуменюк
Гуменюк про ситуацію в південному регіоні: потрібна інформаційна тиша, щоб потім відзвітувати про великі успіхи
12:26
Андрій Наумов
Сербія відмовилася віддавати Україні ексгенерала СБУ Наумова, бо Зеленський назвав його "зрадником", - ВВС
12:25
Ексклюзив
Наталя Піпа
Висловлювання Фаріон є характерним перекосом, який має свій апогей, - нардепка Піпа
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV