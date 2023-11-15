Як і коли правильно обрізати виноград восени: корисні поради експертів

Цей процес не лише підготовляє рослину до холодних місяців, але й впливає на врожай та здоров'я лози в майбутньому.

У цій статті ми детально розглянемо оптимальний час та методи підрізання винограду на зиму. Ви дізнаєтеся, як обрізати рослину для збереження її здоров'я до настання морозів. Незалежно від того, чи ви новачок у виноградарстві, чи вже маєте досвід, ця інформація буде корисною для вас, щоб зробити процес підготовки рослини до холодного періоду максимально ефективним та успішним.

Що потрібно обов’язково враховувати під час обрізання винограду

Догляд за виноградом дуже важливий, адже до настання сильних холодів перед укриттям рослину потрібно прикопати, добре удобрити ґрунт, обробити від шкідників і хвороб, та правильно обрізати. Якщо лозу не пасинкувати правильно, всі соки та поживні речовини підуть в ріст самого стебла та листя, а не в грона винограду. Є декілька важливих порад від експертів сайту "Аптека садівника", яких краще дотримуватися:

Виноградна лоза не має бути більшою за 180 сантиметрів;

Оптимальна товщина лози варіюєтеся від 6 до 12 міліметрів;

Краще позбавлятися пагонів, які тонші за олівець (до 5 мм) та грубіші за 12 мм;

Чим товща лоза, тим більше бруньок варто залишити. Є цікавий метод, за яким можна визначити, скільки бруньок лишати. Згідно з інформацією, товщина лози в міліметрах має відображати кількість необхідних бруньок. Наприклад, на лозі товщиною 7 мм, варто залишити 7 бруньок.

Після пасинкування над брунькою має залишатися пеньок довжиною у три сантиметри;

Краще зрізати всі листя, які роблять затінок для грон.

Штамбовий виноград перед морозами не укривають, на відміну від безштамбової лози, яку перекладають на землю та покривають.

Обрізка винограду також допомагає зменшити ризик розповсюдження шкідників та захворювань, оскільки вона сприяє циркуляції повітря та зменшує вологість навколо рослини.

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Коли правильно обрізати виноград?

Оптимальний час для обрізки винограду на зиму - це перед початком довгих морозів, але до того, як починається активна зимова стиглість. Зазвичай, цей період припадає на кінець осені - листопад, однак час може змінюватися в залежності від регіону.

На початку осені, тобто у вересні-жовтні обрізати лозу ще зарано, оскільки зрізи будуть довго гоїтися і можуть виникнути додаткові проблеми. Якщо ж обрізати пізно, це може призвести до ушкоджень лози. Через низьку температуру гілки можуть стати крихкими.

Тому необхідно підловити вдалий момент та почати обрізку лози через 2-3 тижні після того, як обпаде все листя та пройдуть перші заморозки. Правильна обрізка винограду допомагає підготувати рослину до зими, забезпечуючи їй здоровий старт наступної весни, та сприяючи покращенню врожаю.

Як правильно обрізати лозу

Обрізка винограду восени спрямована на видалення хворих, пошкоджених або непотрібних пагонів. Вона також сприяє формуванню правильної форми та захищає рослину від пошкоджень під час зими.

Обрізка винограду в першу осінь, коли виноградна лоза ще молода, важлива для формування її правильної структури та стимулювання здорового росту. "У перший рік восени в лози без гілок зрізають верхівку так, щоб залишилось 3–4 бруньки. Наступного року з неї виростуть два бічних пагони – їх треба буде восени разом із верхівкою вкоротити до 2 бруньок", - зазначає експерт.

Виберіть два або три найсильніших пагони, які будуть становити основний каркас лози. Вони мають бути прямими та розташовуватись в різних напрямках. На третій рік на винограді буде вже шість гілок, які необхідно зрізати так, аби залишилось 3-4 бруньки на нових зелених паростках. А старі гілочки будуть уже сформовані та матимуть здерев’янілу кору. На четверту осінь потрібно знову вкоротити зелені прирости таким же чином. Такі дії допоможуть зробити основний каркас лози так, аби вона не розросталась, як кущ. Пагони мають бути прямими та рости в бокових напрямках, ніби утворюючи скелетні гілки дерев.