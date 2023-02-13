Два-три останніх тижні спостерігаємо дуже активне посилення саме гібридної війни. РФ активізує свою агентуру серед професійних пацифістів, щоб ширити у світі рух проти озброєння України. Йде вибухове вкидання фейків у світові ЗМІ й соціальні мережі.

Улюблений спосіб дії РФ і Путіна — на кожному новому етапі підвищувати ставки. І зараз маємо нову для російського диктатора ситуацію, коли гратися у свою улюблену гру йому вкрай важко. РФ практично вичерпала можливості для ескалації війни конвенційними засобами. Щобільше, РФ точно програє на полі боя у конвенційній війні. 2021 рік закінчувався тим, що Путін погрожував світу великою війною в надії отримати без цієї війни контроль над Україною. Тепер вже рік він без успіху намагається це здобути. І за рік війни він не тільки не наблизився до своєї мети, а навпаки — показав всім, що його армія не є такою вже страшною силою.

Путін погрожував світу великою війною в надії отримати без цієї війни контроль над Україною. Тепер вже рік він без успіху намагається це здобути. І за рік війни він не тільки не наблизився до своєї мети, а навпаки — показав всім, що його армія не є такою вже страшною силою

Тому в нього залишилося тільки два важелі тиску: погрози ядерною зброєю і посилення гібридної компоненти війни.

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І ще помітила цікаве явище. Останні два тижні російські телеканали багато розповідають про операції США проти Іраку і Саддама Хусейна. Взагалі постійно говорять про драматичний кінець таких диктаторів як Каддафі та Хусейн.

В цілому, добре, що говорять. Свідомо чи ні російські пропагандисти змушують росіян подумати, який би Путін мав вигляд на таких картинках, як з покараними Саддамом і Каддафі.

Свідомо чи ні російські пропагандисти змушують росіян подумати, який би Путін мав вигляд на таких картинках, як з покараними Саддамом і Каддафі

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Але з Іраком є ще одна алюзія. РФ почали порівнювати з Іраком не тільки тому, що Саддам Хусейн також бачив головну свою місію в тому, щоб створювати проблеми сусідам. Там є важливий урок, які США і весь світ отримали. Після перемоги над Саддамом під час війни за звільнення Кувейту, Захід сподівався, що диктатор впаде внаслідок поразки та внутрішнього перевороту. Такого не сталося. Тому що іракська пропаганда представила всередині країни ситуацію так, ніби союзні війська не наважилися перетнути кордон Іраку, тому що боялися гніву іракців і потужності іракської армії. Розказували казки, як потужно іракська армія зустріла союзні сили на кордоні й не пустила на іракську землю. Насправді союзні сили й не мали наміру йти далі звільнення безпосередньо території Кувейту. Після поразки режим встояв і продовжував готувати нові війни. Щоб остаточно покінчити з Саддамом довелося воювати ще раз.

І от зараз багато хто розуміє, що коли російські війська викинуть з України, але не буде окупації РФ, то путінський режим буде розказувати своєму населенню те ж саме — не наважилися перетнути кордони РФ, тому що бояться російського духу, тому що ядерна зброя й інше. І рашизм продовжить паскудити. Як не повторювати іракські помилки — ось питання, на яке поки що немає відповіді.

Спеціально для Еспресо.

Про авторку. Ольга Лень, журналістка.

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