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Як приготувати коктейль мохіто в домашніх умовах? Читайте наш рецепт
Мохіто - це освіжаючий солодкий напій на основі рому з великою кількістю м'яти та лайму. Традиційно в коктейль мохіто додають газовану воду, але можна замінити її спрайтом, якщо ви віддаєте перевагу більш солодкому смаку
Необхідні інгредієнти для мохіто:
- білий ром - 50 мл
- цукровий сироп - 15 мл
- содова - 100 мл
- лайм - 80 г
- м'ята - 3 г
- дроблений лід - 200 г
Необхідний інвентар:
- хайбол (висока склянка, яка використовується для "простих" сумішей на основі високоградусних напоїв і содової) - 1 шт.
- мадлер (елемент барного обладнання, дерев'яний товкачик) - 1 шт.
- джіггер (спеціальна ємність для вимірювання кількості рідини для ідеального приготування коктейлів, іншими словами - барний мірник) - 1 шт.
- коктейльна ложка - 1 шт.
- трубочки - 2 шт.
Рецепт приготування коктейлю "Мохіто":
- покласти в хайбол лайм - 3 часточки
- притиснути мадлером
- взяти м'яту 10 листочків, покласти м'яту в хайбол
- наповнити келих подрібненим льодом догори
- додати цукровий сироп 15 мл, білий ром 50 мл, содову майже по вінця
- акуратно розмішати коктейльною ложкою
- досипати трохи подрібненого льоду
- прикрасити гілочкою м'яти та часточкою лайма.
Смачного!
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