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Як приготувати коктейль мохіто в домашніх умовах? Читайте наш рецепт

2 січня, 2024 вiвторок
21:17
рецепти Мохіто

Мохіто - це освіжаючий солодкий напій на основі рому з великою кількістю м'яти та лайму. Традиційно в коктейль мохіто додають газовану воду, але можна замінити її спрайтом, якщо ви віддаєте перевагу більш солодкому смаку

рецепт мохіто

Необхідні інгредієнти для мохіто:

  • білий ром - 50 мл
  • цукровий сироп - 15 мл
  • содова - 100 мл
  • лайм - 80 г
  • м'ята - 3 г
  • дроблений лід - 200 г

Необхідний інвентар:

  • хайбол (висока склянка, яка використовується для "простих" сумішей на основі високоградусних напоїв і содової) - 1 шт.
  • мадлер (елемент барного обладнання, дерев'яний товкачик) - 1 шт.
  • джіггер (спеціальна ємність для вимірювання кількості рідини для ідеального приготування коктейлів, іншими словами - барний мірник) - 1 шт.
  • коктейльна ложка - 1 шт.
  • трубочки - 2 шт.

Рецепт приготування коктейлю "Мохіто":

  • покласти в хайбол лайм - 3 часточки 
  • притиснути мадлером
  • взяти м'яту 10 листочків, покласти м'яту в хайбол
  • наповнити келих подрібненим льодом догори
  • додати цукровий сироп 15 мл, білий ром 50 мл, содову майже по вінця 
  • акуратно розмішати коктейльною ложкою
  • досипати трохи подрібненого льоду
  • прикрасити гілочкою м'яти та часточкою лайма.

Смачного!

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