Як самостійно зняти гель-лак, щоб не пошкодити нігтьову пластину?

Жіночий гігієнічний манікюр та покриття нігтів гель-лаком – це найбільш популярний комплекс догляду за нігтями сьогодні. Такий манікюр популярний через свою стійкість до пошкоджень та естетичний вигляд протягом тривалого часу. Зазвичай корекція такого манікюру відбувається один раз на 3-4 тижні.

Бездоганний манікюр з таким стійким покриттям - це чудово, але що робити, якщо виникає необхідність терміново його зняти? Тоді потрібно знати ефективні способи, як можна самостійно зняти гель-лак без шкоди для нігтьової пластини. У цій статті ми розглянемо безпечні методи видалення покриття з нігтів в домашніх умовах, щоб ваші ручки завжди залишалися красивими.

Чи несе гель-лак шкоду для нігтів?

Загалом гель-лак для нігтів є безпечним для використання. Його негативний вплив може бути пов'язаний з неправильним нанесенням та видаленням матеріалу або порушенням санітарно-гігієнічних правил під час проведення процедури. Шкірі рук та нігтьовій пластині потенційно може заподіяти шкоду також часте використання УФ-ламп, за допомогою яких гель-лак висушують під час манікюру. Однак, при обмеженому використанні УФ-випромінювання не несе загрозу.

Якщо неправильно знімати, стирати абразивними пилками покриття або застосувати не призначені для цього агресивні хімічні речовини, це може призвести до пошкодження нігтьової пластини. Тому для збереження здоров'я нігтів варто звернутися до спеціаліста або знати методи, як правильно його видаляти самостійно.

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Як зняти гель-лак?

Для того щоб зняти гель-лак з нігтьової пластини безпечно та швидко, слід обрати правильний метод. Ми розглянемо кілька ефективних способів видалення гелевого покриття в домашніх умовах, забезпечуючи професійний результат без шкоди для нігтів.

За допомогою фрезера

Насправді найкращим способом зняття гель-лаку є використання спеціального фрезера для нігтів. Майстер манікюру виконає цю процедуру правильно, запобігаючи пошкодженню нігтьової пластини.

У магазинах можна знайти домашні портативні фрезери, що мають меншу степінь абразивності, ніж професійні. Головне не підходити фрезою близько до шкіри, варто знімати гель від центру до вільного краю. Робіть це дуже спокійними рухами та не поспішайте, ніготь не має "горіти". Краще залишити невеликий шар бази чи гелю та не допилювати до самого нігтя, інакше є висока вірогідність, що ви пошкодите пластину. Краще відшліфуйте поверхню бафом після процедури.

Однак використовувати такий електричний прилад варто з обережністю. Якщо ви не впевнені, що зможете впоратися з таким пристроєм, краще скористатися іншими методами.

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Серветки з ацетоном

Для цього методу вам знадобиться: ацетон (краще спеціальний ремувер), ватні диски, алюмінієва фольга, апельсинові палички для нігтів.

Рясно змочіть ватні диски в ацетоні.

Розмістіть ватні диски на нігтях, бажано таким чином, аби не заходити на ділянки шкіри (їх можете покрити олією для догляду за кутикулою).

Обгорніть пальці фольгою або спеціальними кліпсами для зняття гель-лаку. Залиште так протягом 15 хвилин. Це допоможе розм'якшити гель-лак.

Після цього зніміть обгортки та ватні диски, видаліть обережними рухами гель-лак за допомогою дерев'яної палички.

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Використайте пилку для нігтів

Цей метод трохи складніший за попередній та займає більше часу. Обирайте пилку для нігтів в діапазоні 100-250 грит. Якщо ви візьмете пилочку з меншою жорсткістю, скоріше за все вона не впорається із завданням. Якщо ж з більшою, тоді ви можете травмувати нігтьову поверхню та шкіру навколо. Головні рекомендації:

Обробіть руки та пилку антисептичними засобами, дайте йому підсохнути.

Починайте пилити гель-лак, обережно рухаючи пилкою по пластині від кутикули до зовнішньої частини нігтя. Треба враховувати, що цей процес може бути довготривалим і вимагати багато часу.

Намагайтеся спрямовувати рух пилки лише в один бік. Не пиляйте дуже сильно, залиште невеликий шар гелю, щоб не пошкодити природну пластину нігтя.

Після зняття гель-лаку зволожте нігті, використовуючи спеціальну олію для кутикули або зволожуючий крем.

Цей метод теж потребує обережності, щоб не травмувати природний нігтьовий покрив. Якщо це важко чи незручно, краще віддайте перевагу іншим способам зняття гель-лаку.

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Як точно не варто знімати гель-лак?

Існує кілька застережень при знятті гель-лаку, яких варто дотримуватися, щоб не нашкодити нігтьовій пластині:

Не використовуйте предмети, які не призначені для зняття гель-лаку (металеві шкребки, пластикові палички, дуже абразивні пилочки та інше). Це може призвести до слабкості чи пошкодження верхнього нігтьового шару.

Застосування надмірної сили. Не намагайтеся силою віддирати або знімати гель-лак, це точно призведе до травмування нігтів, тріщин, гематом та подразнення шкіри навколо.

Занадто довго тримати нігті в ацетоні. Довготривалий вплив агресивних речовин, таких як ацетон, може зробити нігтьову пластину більш вразливою і ослабити її, що призводить до ламкості та пошкоджень.

Використовуйте лише безпечні методи для зняття гель-лаку. Якщо все ж є можливість, зверніться до професіонала, який виконає цю процедуру швидко та ефективно.