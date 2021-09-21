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Як у столиці чиновники піаряться на садибі Зеленського

21 вересня, 2021 вiвторок
17:05
Новини

Журналісти "Еспресо" спробували розібратися, хто і навіщо руйнує стару київську забудову

Знесення у столиці садиби Олександра Барбана на вулиці Обсерваторній, 6 викликало широкий  резонанс.  Через постійні скандали із руйнуванням історичних споруд довелося навіть скликати Раду Національної безпеки і оборони. Київська міськдержадміністрація навіть запровадила тримісячний мораторій на реконструкцію і знесення історичних будинків. Навіть склала список зі 119 об’єктів.

На цьому тлі 2 вересня в інформпросторі раптом пронісся шквал обурених публікацій стосовно знесення  будівлі – садиби Маліна/Зеленського  на Тургенівській, 22. Наступного дня з’явилися заяви Міністерства культури, Київської міськадміністрації, деяких депутатів і громадських діячів про «героїчне» зупинення незаконного нищення історичної пам’ятки Києва. Що ж насправді?

Історія цієї двоповерхівки починається з кінця 19-го століття. Тут, як і в інших столичних будинках, часто змінювалися мешканці та власники. У 1900 році на цьому місці був зведений одноповерховий будинок, що належав Василю Маліну. Через декілька років його власниками стала родина Зеленських. З приходом радянської влади будівлю націоналізували. В часи Незалежності її приватизували тодішні мешканці. У липні 2021 нинішні власники розпочали роботи з реконструкції чи то ремонту будівлі. За словами власників, відразу прийшли активісти зі Штабу оборони Києва з вимогою припинити знищення будівлі. Вони зупинили роботу будівельної техніки, погрожуючи пошкодити її, та зажадали надання документації на реконструкцію пам’ятки історії та архітектури.

Проте, пояснює співвласниця будинку Олександра Даниленко, будівля ніяк не може бути пам’яткою архітектури чи історії, оскільки первинну садибу знесли  ще у 1988 році! А на її місці з’явився новобуд, який у 2006 році був істотно реконструйований попереднім власником.  Зокрема, під будинком  викопали  підвал і надбудували  другий поверх. Хоча будівля стилізована під старовину, але «ліпнина» на ній – це пінопластові багети, а перегородки зроблені з гіпсокартону і пінопласту.

До того ж, власники переконують -  не мають наміру руйнувати споруду. А  лише хочуть зробити капітальний ремонт після руйнації. Яку спричинив вибух газового балону в сусідньому гаражі позаторік, 19 червня 2019 р.

Жодні будівельні роботи на об’єкті не ведуть з 20 липня, відколи Штаб оборони Києва зупинив їх та зажадав дозвільну документацію для вивчення.
 

Співкоординатор Штабу оборони Києва Сергій Мельниченко пояснив, що під час зупинення руйнації історичної будівлі навпроти, на Тургенівській, 19, активісти звернули увагу на роботи і на цьому подвір’ї . Він дійсно виявився новобудовою. Але оскільки у власників не було дозвільних документів на будь-які роботи, включаючи ремонтні, тому продовження робіт зупинили .

А екскаватор, який депутати виявили на території будинку,  за інформацією власників, насправді належить забудовнику з Тургенівської, 19, який вирішив заховати його тут, щоб активісти Штабу оборони Києва не пошкодили його за здійснення незаконних робіт.

Ще у  2006 році власники отримали дозвіл на  перепланування та реконструкцію. Але й досі будинок не прийнятий в експлуатацію.

Власники вимагають від місцевої та центральної влади не заважати їм відновлювати об'єкт та не робити їх заручниками боротьби між Мінкультом  та київською владою. За умови продовження будівельних робіт, ремонт планують завершити уже через півроку.

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