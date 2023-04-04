Як виглядає титул "міста-герої" на тлі декомунізації
Для піарників "Слуги народу" алюзії на совок — це свідома орієнтація від самого початку
Від радянського "місто-герой" в сухому підсумку залишився тільки анекдот часів "перебудови":
- Чи добіжить орловський рисак з міста-героя Севастополь до міста-героя Москва?
- Ні, бо його з'їдять в місті-герої Тула.
Коли завершиться нинішня війна і настануть труднощі повоєнної відбудови та боротьби з власною владою за справжню ліберальну демократію, нинішні титули "міста-героя", боюсь, викликатимуть не менш сумну іронію.
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Для піарників "Слуги народу" алюзії на совок — це свідома орієнтація від самого початку (власне, від самої назви "Слуга народу", взятої з промови Сталіна)
Цього можна було уникнути. Але для піарників "Слуги народу" алюзії на совок — це свідома орієнтація від самого початку (власне, від самої назви "Слуга народу", взятої з промови Сталіна).
Особливо химерно це виглядає на тлі вже ухвалених законів про декомунізацію і деколонізацію.
Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.
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