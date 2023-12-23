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Як війна вплинула на ринок макаронів в Україні. Дослідження KSE Агроцентру

23 грудня, 2023 субота
08:02
Економіка

Шок початку повномасштабного вторгнення сколихнув ринок харчування, вплинувши на всі аспекти як виробництва, поставок, так і споживання продуктів. Ринок макаронних виробів, які є важливим елементом раціону для багатьох українських сімей завдяки своїй доступності та тривалому терміну зберігання, не став винятком

Протягом перших трьох місяців роздрібні ціни на макаронні вироби твердих сортів зросли до 77–90 грн за кілограм, їх постачання зростало, відповідаючи на ажіотажний попит. Водночас ринок дешевших макаронів мʼяких сортів також відчув істотний шок, різниця цін по регіонах за даними Держстату могла доходити до 200% з максимальною ціною у 66,7 грн за кілограм. Про те, як функціонував ринок макаронних виробів в Україні у перші місяці повномасштабного вторгнення, з’ясували дослідники KSE Агроцентру.

Ринок макаронних виробів в Україні до повномасштабного вторгнення

Протягом останнього десятиліття на ринку макаронних виробів в Україні спостерігалися два основні тренди.

  • Перший – скорочення внутрішнього виробництва. Так, із 2011 до 2021 років виробництво скоротилося майже вдвічі – зі 116 до 62,2 тис. тонн.
  • Другим визначним трендом став дедалі більший імпорт макаронних виробів – 21,3 тисячі тонн у 2011 році проти 51,3 тисячі тонн у 2021 році. Це призвело до зростання частки імпорту від виробництва до 82%.

Основними імпортерами макаронних виробів до України напередодні повномасштабної війни були Італія (56% імпорту у 2021 році), Польща (17%) та Туреччина (11%). Тобто, ми стали куди більш залежні від поставок з інших країн, що означає вразливість до різких коливань курсу гривні та перебоїв у логістиці.

Ринок макаронних виробів в Україні. KSE Агроцентр

Ринок макаронних виробів в Україні.
Графіка: KSE Агроцентр

Майже все внутрішнє виробництво макаронних виробів в Україні – з м’яких сортів пшениці. Вони є дешевшими порівняно з аналогами із твердих сортів. Сировина для виробництва макаронів ішла з внутрішнього ринку, що спрощувало логістку і позитивно впливало безпосередньо на ціну кінцевого продажу.

Наслідки вторгнення РФ на ринкову рівновагу

За даними Держстату, незадовго до початку повномасштабного вторгнення середня ціна на макарони із м’яких сортів пшениці становила 24,8 грн за кг. Напад РФ спричинив різке зростання середньої ціни, менше ніж за два місяці вона зросла на 32%. Водночас найбільше постраждали області, де безпосередньо відбувалися бойові дії. Ціна в тамтешніх районах, де вдалося зібрати дані, виросла в середньому до 35 грн за кг (+42%) станом на 7 квітня 2022 року. В областях поза зоною активних бойових дій ціни зросли в середньому до 28,4 грн за кг (+28%) за даними Держстату.

Втім, ці дані не репрезентують повну динаміку. З одного боку, збір даних на певних територіях, де велися активні бойові дії, не здійснювався, а з іншого, волатильність цін у таких регіонах сильно відрізняється від регіонів, де бойові дії не велися. Наприклад, збір цін у Луганській області припинився після 4 березня 2022 року, у Донецькій області – після 18 березня 2022 року, у Чернігівській області – від початку великої війни й до другої половини квітня 2022 року. 

Водночас у Херсонській області збір цін відбувався майже безперебійно, хоча їхня динаміка відрізняється від середньої по країні. Якщо з 24 лютого до 17 червня в середньому кількість разів, коли ціна трималась сталою (хоча б два дні поспіль) була шість по всіх областях, то в Херсонській області таких спостережень налічується 25. Так, з 29 березня 2022 року  ціна на макарони мʼяких сортів була вперше зафіксована на рівні 47,5 грн за кг і трималась такою майже місяць до 21 квітня, а вже з 30 квітня ціна була 42,5 грн за кг і фіксувалася Держстатом такою впродовж наступних 42 днів. Жодного іншого прикладу такої стабільності в регіоні, більшість територій якого були під окупацією і постійними обстрілами, нами не зафіксовано, як і будь-якої інформації по інших частково окупованих на той час регіонах. Це наштовхує на припущення, що якість збору даних про ціни офіційним органом могла бути низькою, хоча й зумовлена об’єктивним фактором.

Впродовж перших місяців повномасштабного вторгнення РФ суттєво поглибилася регіональна диференціація цін на макаронні вироби. Приміром, якщо у Херсонській області за кілограм макаронів з мʼяких сортів потрібно було б віддати 47,5 грн, за даними Держстату, то у Тернопільській – лише 24 грн. У першій половині лютого регіональний розрив цін на макарони м’яких сортів становив 72%, а у березні – квітні 2022 року він поглибився до 110%, а окремими періодами перевищував і 200%. 

Тобто, якщо вдалося купити чи замовити макарони подешевше в одній області, це аж ніяк не означає, що те саме вдасться зробити в іншій. За зрізом Держстату 11 березня 2022 року, у регіоні з найдешевшою пропозицією на вироби м’яких сортів ціна становила близько 18 грн за кг, а найдорожча – майже вчетверо вище (66,7 грн за кг). Отже, загалом період найбільшої нестабільності прийшовся саме на перші три місяці повномасштабного вторгнення, а пікової нестабільності ринок досяг у квітні.

KSE Агроцентр

 Графіка: KSE Агроцентр

Продовольчий шок на ринку макаронів торкнувся й імпорту. Про це свідчать дані митної статистики та історичні дані торговельних мереж. Ажіотажний попит, нестача внутрішнього виробництва, падіння гривні та проблеми із логістикою трансформувалися у підвищення цін. Так, середня ціна імпортних макаронів “на кордоні” (без урахування вартості перевезення та зберігання в Україні) у березні – травні 2022 року була на 7,5% вище від середньої ціни грудня 2021-го – лютого 2022 років (58,9 грн/кг проти 54,76 грн/кг).

Аналіз роздрібних пропозицій у національних торговельних мережах на основі власноруч зібраних даних за допомогою застосунків для онлайн-замовлення продуктів із продуктових мереж показав, що ціна на макаронні вироби для кінцевого споживача була ще вищою. У березні 2022 року за кілограм імпортних макаронів твердих сортів потрібно було платити майже 78 грн, а у травні – вже понад 83 грн (+6,4%). Відповідно, з поправкою на ПДВ, різниця між ціною на макаронні вироби на кордоні й ціною в крамниці (тобто з витратами на транспортування та реалізацію) досягала 50-56%, а окремими місяцями навіть 76%.

KSE Агроцентр

Фото: KSE Агроцентр

 

Водночас протягом перших трьох місяців повномасштабного вторгнення, попри майже 80-відсоткову різницю в ціні між вітчизняними та імпортними макаронами, обсяг імпорту зростав. У березні в Україну імпортували понад 5 млн кг макаронів, у квітні – 6,1 млн кг, а в травні – 5,9 млн кг, що за грубим округленням еквівалентно 10–12 мільйонам півкілограмових пачок макаронів щомісяця. Це на 33% більше за імпорт протягом грудня 2021 - січня 2022 року. Таким чином, навіть попри порівняння із традиційно вищим попитом на харчові продукти в грудні протягом перших трьох місяців повномасштабного вторгнення вітчизняний ринок не міг забезпечити ажіотажний попит, що відобразилось на зростанні як обсягів імпорту, так і цін реалізації.

Про що це говорить? Насамперед про те, що стале прогнозування ринку неможливе через його незбалансованість під час криз. Повномасштабне вторгнення спровокувало шок, що майже миттєво відобразився на ціні, обсягах імпорту та регіональній диференціації й нестабільності цін. Навіть офіційна інформація Держстату не демонструє повну цінову ситуацію в цей період, що ускладнює аналіз ситуації навіть через рік після, не кажучи вже про поточне планування витрат та централізовану закупівлю таких товарів.

Автори статті: 

  • Валентин Літвінов, дослідник Центру досліджень продовольства та землекористування при Київській школі економіки (KSE Агроцентр)
  • Ігор Піддубний, дослідник Центру досліджень продовольства та землекористування при Київській школі економіки (KSE Агроцентр)
  • Олег Нівʼєвський, доцент Київської школи економіки, експерт із земельних питань

За посиланнями доступні додаткові матеріали по цьому дослідженню і повний текст

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