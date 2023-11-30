Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Як зберегти тепло в квартирі, якщо немає опалення?

Як зберегти тепло в квартирі, якщо немає опалення?

30 листопада, 2023 четвер
19:08
Суспільство Теплий дім

Збереження тепла вдома під час відсутності опалення – це важлива задача, особливо в холодну пору року. Існують перевірені методи, що допоможуть це зробити якнайкраще

Насправді збереження тепла та енергетична ощадливість дуже важливі сьогодні. У багатьох країнах Європи люди навмисне прикручують опалення на мінімум, аби зберегти не лише власні кошти, а також енергетичні ресурси загалом. Тому, використання різних способів утримання тепла в приміщенні, може стати вирішальним у забезпеченні комфорту та економії енергії в холодні місяці.

Як забезпечити комфорт та утримувати тепло в оселі?

Існує низка ефективних способів, що можуть допомогти зберегти тепло вдома під час холодних місяців, особливо якщо немає опалення.

Засоби від протягів

У першу чергу це стосується дверей, адже найбільша витрата тепла йде саме звідти – близько 15%. Експерти радять встановлювати подвійні двері з максимальним рівнем теплоізоляції. Особливу увагу слід приділити дверній коробці та добре загерметизувати її по периметру.

Використовуйте будь-які ущільнювачі та спеціальні стопери, щоб запобігти проникненню холодного повітря через щілини дверей. Захисні поліуретанові утеплювачі можна встановлювати на дверях між кімнатами, аби протяги не «гуляли».

Теж саме стосується і вікон. Хоча в більшості квартир та будинків сьогодні встановлені металопластикові вікна, однак біля підвіконня або самої рами вікна, інколи є щілини. Тому тут також варто використати утеплювачі або звичайну монтажну піну, щоб не випускати тепло.

Запобігання проникненню холоду через вікна, двері та будівельні щілини є дійсно дуже ефективним, ці методи можуть підняти загальну температуру у квартирі на 4-5 градусів Цельсія.

Фото: AliExpress

Теплові завіси та килими

Спеціальні завіси на двері з термоізоляцією можуть допомогти утримати тепло в кімнаті, утворюючи додатковий шар ізоляції. Якщо ви впевнені в тому, що холод у вашу квартиру потрапляє саме через вхідні двері, тоді краще таку завісу розмістити біля входу. Якщо ж ви в цьому не впевнені, тоді краще це буде зробити на дверях в спальню або дитячу кімнату.

Звісно, найкращим, але також і найдорожчим способом є зовнішнє утеплення. Експерти зазначають, що у панельних будинках близько 35% тепла втрачається через зовнішні стіни та підлогу. Однак, цьому можна зарадити. Використання теплих предметів та матеріалів у кімнаті є теж дієвим способом. Килими та товсті покривала, що виконані з щільних текстильних матеріалів, слугують утеплювачами для підлоги та меблів, зменшуючи втрати тепла через них.

Регулювання вентиляції та провітрювань

Контроль провітрювання та вентиляції у квартирі є важливим для збереження тепла в холодний період. Для цього можна скористатися кількома методами. Забезпечте оптимальний рівень вентиляції, провітрюючи приміщення короткочасно, особливо після приготування їжі чи використання душу. Лікарі радять провітрювати приміщення протягом 5-15 хвилин, в залежності від кліматичних умов. Збалансуйте провітрювання, створюючи оптимальну циркуляцію повітря без втрати значної кількості тепла. Якщо у квартирі холодно, не тримайте постійно металопластикові вікна на мікропровітрюванні.

Регулюйте вентиляційні отвори або клапани, щоб уникнути надмірного потоку холодного повітря в приміщення. Згідно з технікою безпеки повністю закривати вентиляцію у квартирі не можна, хоча через неї втрачається близько 30% тепла. Однак, ви можете використовувати картон чи дверцята, аби мінімізувати вплив.

Якщо у вас енергоефективна вентиляційна система, використовуйте вентиляцію з режимом рециркуляції в холодний період при необхідності, щоб зменшити потік холодного повітря.

Фото: Колаж Еспресо TV

Прогрівайте обмежений простір

Якщо ви розумієте, що досягти оптимальної температури в усій квартирі не вийде, тоді ви можете максимально прогріти одну кімнату. Гріючи обмежений простір, ви спрямовуєте тепло туди, де це найбільш необхідно. Використовуйте місцеві джерела тепла, такі як обігрівачі, електричні килими або теплі ковдри, щоб зберігати комфортну температуру в конкретних зонах, де ви перебуваєте в основному. Це дозволить ефективно використовувати енергію та забезпечити оптимальні умови там, де вони потрібні, заощаджуючи при цьому енергію в інших частинах помешкання.

Наприклад, на кухні підігрівати приміщення буде зайвим, адже там повітря прогрівається завдяки електроприладам для приготування їжі. До того ж таку кімнату потрібно частіше провітрювати.

Фото: Freepik

Як зробити ліжко теплим перед сном?

Наведені нижче методи допоможуть підготувати ліжко до сну та зробити його більш затишним і комфортним.

  • Використовуйте грілки з гарячою водою. Їх можна підкласти під простирадло перед сном, щоб зробити ліжко теплим. Також, замість грілок можна використовувати пластикові пляшки з теплою водою, однак вони набагато швидше охолонуть.
  • Каталітичні грілки. Такі багаторазові грілки безпечні, вони чудово тримають тепло протягом кількох годин. Просто розмістить їх під простирадлом перед сном і вони нагріють ліжко.
  • Електричні ковдри або простирадла. Сьогодні вибір таких електричних приладів дуже великий, однак краще обирайте дорожчі та якісніші варіанти. Такі електричні простирадла забезпечать вам комфортне тепло, однак запам’ятайте, що спати на них не можна. Краще ввімкнути такий обігрівач перед сном на деякий час, нагріти ліжко та вимкнути.

Ну і звісно використовуйте якісні ковдри та правильно вдягніться перед сном. Для того, щоб не замерзнути, важливо дотримуватися правильної послідовності шарів одягу:

  • Бавовняний шар або термобілизна. Наприклад, піжама або комплект термобілизни, що буде приємний до шкіри та утримуватиме тепло.
  • Теплий трикотажний шар. Наприклад, джерсі або флісова кофта. Цей шар додасть тепла і служить в ролі ізоляції.
  • Плюшевий або теплий халат. Це може бути м'який халат або легкий плюшевий костюм, який можна надіти під час вечірньої рутини перед сном.
  • Також, не забувайте про теплі шкарпетки та капці, щоб утримувати тепло.

Обирайте одяг відповідно до ваших власних вподобань і температури в кімнаті, щоб зробити сон комфортним та затишним.

Фото: Freepik

Новини
життя
Читайте також:
Генрі Кіссінджер
30 листопада, 2023 четвер
Помер колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер
Маріанна Буданова
29 листопада, 2023 середа
Отруєння дружини Буданова: ГУР і Bellingcat проводять окремі розслідування
верховна рада
28 листопада, 2023 вiвторок
У Раді пропонують закріпити право військових на демобілізацію після 18 чи 36 місяців безперервної служби
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.06
    Купівля 37.06
    Продаж 37.64
  • EUR
    Купівля 40.2
    Продаж 41.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
30 листопада
20:31
війна з росією
Впродовж доби на фронті відбулось 73 бойових зіткнення, - Генштаб
20:02
OPINION
Юрій Богданов
Про Пушкіна й Овідія: кому пам'ятники ставити?
19:59
Латвія
Латвія ратифікувала Стамбульську конвенцію
19:49
Постер фільму Шелтер Марії
Фільм "Шелтер Марії": про війну, любов і те, як зробити життя переселенців в Україні кращим, ніж у Польщі чи Німеччини
19:41
Ексклюзив
Сергій Лавров
"Прийом" Лаврова на саміті ОБСЄ - потужний сигнал на підтримку України, - нардеп Герасимов
19:36
Ігор Клименко
За 11 місяців року від обстрілів РФ загинуло 2 тис. людей, - Клименко
19:19
На фото Андрій Деркач
Держзрада та незаконне збагачення: справу екснардепа Деркача скеровано до суду
19:08
Ексклюзив
На фото: Покровськ
Серед поранених дітей є немовля: начальник Покровської МВА розповів про наслідки ворожих ударів по місту
19:05
Огляд
санкції проти Ірану
Чому Іран став союзником Росії та яку зброю має Ісламська республіка
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 645-го дня війни: просування ЗСУ на Херсонщині та операція СБУ в Бурятії
18:56
Норвегія
Норвегія виділить понад €21 млн на програму продовольчої безпеки в Україні: частину коштів спрямують на ініціативу Grain from Ukraine
18:53
МЗС Німеччини
Німеччина закрила консульство в Калінінграді
18:51
Володимир Зеленський Харків освіта війна з Росією
Зеленський у Харкові зустрівся з учнями, які змушені навчатися у класах на станції метро
18:38
криптовалюта
ВАКС арештував криптоактиви ексголови Держспецзв’язку на $1,5 млн
18:11
Александер Шалленберг
Очільник МЗС Австрії зустрівся з Лавровим на саміті ОБСЄ і заявив про відповідальність Путіна за війну в Україні
18:08
Оновлено
Київський апеляційний суд
Передавали в коробці з-під віскі: НАБУ викрило суддів Київського апеляційного суду на хабарі $35 тис.
18:07
В'ячеслав Богуслаєв
Суд продовжив запобіжний захід експрезиденту "Мотор Січі" Богуслаєву
18:02
OPINION
Володимир Гевко
Російськомовні військові заслужили на те, щоб їх ніхто не чіпав
17:48
Верховна Рада
Раді пропонують дозволити демобілізацію військових через 18 місяців з моменту призову
17:43
Оновлено
обстріл Берислав
РФ обстріляла Тягинку та з дрона атакувала Берислав: поранено 5 людей
17:37
Ексклюзив
Нардеп Цимбалюк розповів, які питання дискутуються у законопроєкті щодо мобілізації та демобілізації
17:31
шторм в окупованому Криму
Окупанти заявили, що шторм у Криму завдав збитків на $442,5 млн
17:30
Петер Сіярто
"Нам не потрібна війна": Угорщина в ОБСЄ закликала припинити постачання зброї Україні
17:27
Ексклюзив
Польські F-16 та МіГ-29 у одному строю
У Defense Express припустили, коли чекати F-16 в Україні
17:26
викрадена з Херсонщини дівчинка
Російський політик, який "удочерив" викрадену з Херсона дівчинку, змінив їй ім'я, прізвище та громадянство, - Лубінець
17:09
ОБСЄ
Україна та ще кілька делегацій вчинили демарш під час виступу Лаврова на засіданні ОБСЄ
17:03
Роберт Фіцо
Прем'єр Словаччини Фіцо заявив про намір налагодити відносини з РФ
16:44
Зеленський зустрівся в Афінах з Урсулою фон дер Ляєн
Україна має інтегруватися до оборонних програм та стратегії ЄС, - фон дер Ляєн 
16:38
Оновлено
Донеччина
Ракетний удар РФ по Новогродівці на Донеччині: кількість загиблих зросла до двох
16:28
Працівники заводів і шахт на ТОТ Донеччини не отримують зарплати ще з травня, – ЦНС
16:25
Ексклюзив
Почаївська лавра
Ситуація довкола Почаївської лаври - це питання нацбезпеки, - нардепка Савчук
16:19
Ексклюзив
Лавров
Лавров на зустрічі ОБСЄ заявив, що Захід готує Молдову до нападу на РФ, - нардеп Потураєв
16:12
Міни
Американська Tetra Tech розпочала роботу з розмінування у 5 областях України
16:02
OPINION
Орест Сохар
План "деорБАНізації" Заходу
15:48
"Від Миколая до Різдва": у Києві проведуть безоплатні костюмовані екскурсії
15:26
ведучі документального фільму "Тісто" Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська
Дослідження кулінарних особливостей українців: завершились зйомки гастрономічного проєкту "Тісто"
15:21
Ексклюзив
Авдіївка, коксохімічний комбінат
ЗСУ: ворог безуспішно намагається потрапити на територію Авдіївського Коксохіму
15:05
Оновлено
фури на кордоні
Прикордонники попередили про можливі ускладнення в русі авто перед ПП "Ужгород" через анонсовану акцію словацьких перевізників
14:49
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:40
Революція гідності, беркут
Близько 20 силовиків, яким інкримінують злочини проти учасників Революції Гідності, досі працюють у правоохоронних органах
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV