Як зберегти тепло в квартирі, якщо немає опалення?

Насправді збереження тепла та енергетична ощадливість дуже важливі сьогодні. У багатьох країнах Європи люди навмисне прикручують опалення на мінімум, аби зберегти не лише власні кошти, а також енергетичні ресурси загалом. Тому, використання різних способів утримання тепла в приміщенні, може стати вирішальним у забезпеченні комфорту та економії енергії в холодні місяці.

Як забезпечити комфорт та утримувати тепло в оселі?

Існує низка ефективних способів, що можуть допомогти зберегти тепло вдома під час холодних місяців, особливо якщо немає опалення.

Засоби від протягів

У першу чергу це стосується дверей, адже найбільша витрата тепла йде саме звідти – близько 15%. Експерти радять встановлювати подвійні двері з максимальним рівнем теплоізоляції. Особливу увагу слід приділити дверній коробці та добре загерметизувати її по периметру.

Використовуйте будь-які ущільнювачі та спеціальні стопери, щоб запобігти проникненню холодного повітря через щілини дверей. Захисні поліуретанові утеплювачі можна встановлювати на дверях між кімнатами, аби протяги не «гуляли».

Теж саме стосується і вікон. Хоча в більшості квартир та будинків сьогодні встановлені металопластикові вікна, однак біля підвіконня або самої рами вікна, інколи є щілини. Тому тут також варто використати утеплювачі або звичайну монтажну піну, щоб не випускати тепло.

Запобігання проникненню холоду через вікна, двері та будівельні щілини є дійсно дуже ефективним, ці методи можуть підняти загальну температуру у квартирі на 4-5 градусів Цельсія.

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Теплові завіси та килими

Спеціальні завіси на двері з термоізоляцією можуть допомогти утримати тепло в кімнаті, утворюючи додатковий шар ізоляції. Якщо ви впевнені в тому, що холод у вашу квартиру потрапляє саме через вхідні двері, тоді краще таку завісу розмістити біля входу. Якщо ж ви в цьому не впевнені, тоді краще це буде зробити на дверях в спальню або дитячу кімнату.

Звісно, найкращим, але також і найдорожчим способом є зовнішнє утеплення. Експерти зазначають, що у панельних будинках близько 35% тепла втрачається через зовнішні стіни та підлогу. Однак, цьому можна зарадити. Використання теплих предметів та матеріалів у кімнаті є теж дієвим способом. Килими та товсті покривала, що виконані з щільних текстильних матеріалів, слугують утеплювачами для підлоги та меблів, зменшуючи втрати тепла через них.

Регулювання вентиляції та провітрювань

Контроль провітрювання та вентиляції у квартирі є важливим для збереження тепла в холодний період. Для цього можна скористатися кількома методами. Забезпечте оптимальний рівень вентиляції, провітрюючи приміщення короткочасно, особливо після приготування їжі чи використання душу. Лікарі радять провітрювати приміщення протягом 5-15 хвилин, в залежності від кліматичних умов. Збалансуйте провітрювання, створюючи оптимальну циркуляцію повітря без втрати значної кількості тепла. Якщо у квартирі холодно, не тримайте постійно металопластикові вікна на мікропровітрюванні.

Регулюйте вентиляційні отвори або клапани, щоб уникнути надмірного потоку холодного повітря в приміщення. Згідно з технікою безпеки повністю закривати вентиляцію у квартирі не можна, хоча через неї втрачається близько 30% тепла. Однак, ви можете використовувати картон чи дверцята, аби мінімізувати вплив.

Якщо у вас енергоефективна вентиляційна система, використовуйте вентиляцію з режимом рециркуляції в холодний період при необхідності, щоб зменшити потік холодного повітря.

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Прогрівайте обмежений простір

Якщо ви розумієте, що досягти оптимальної температури в усій квартирі не вийде, тоді ви можете максимально прогріти одну кімнату. Гріючи обмежений простір, ви спрямовуєте тепло туди, де це найбільш необхідно. Використовуйте місцеві джерела тепла, такі як обігрівачі, електричні килими або теплі ковдри, щоб зберігати комфортну температуру в конкретних зонах, де ви перебуваєте в основному. Це дозволить ефективно використовувати енергію та забезпечити оптимальні умови там, де вони потрібні, заощаджуючи при цьому енергію в інших частинах помешкання.

Наприклад, на кухні підігрівати приміщення буде зайвим, адже там повітря прогрівається завдяки електроприладам для приготування їжі. До того ж таку кімнату потрібно частіше провітрювати.

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Як зробити ліжко теплим перед сном?

Наведені нижче методи допоможуть підготувати ліжко до сну та зробити його більш затишним і комфортним.

Використовуйте грілки з гарячою водою. Їх можна підкласти під простирадло перед сном, щоб зробити ліжко теплим. Також, замість грілок можна використовувати пластикові пляшки з теплою водою, однак вони набагато швидше охолонуть.

Каталітичні грілки. Такі багаторазові грілки безпечні, вони чудово тримають тепло протягом кількох годин. Просто розмістить їх під простирадлом перед сном і вони нагріють ліжко.

Електричні ковдри або простирадла. Сьогодні вибір таких електричних приладів дуже великий, однак краще обирайте дорожчі та якісніші варіанти. Такі електричні простирадла забезпечать вам комфортне тепло, однак запам’ятайте, що спати на них не можна. Краще ввімкнути такий обігрівач перед сном на деякий час, нагріти ліжко та вимкнути.

Ну і звісно використовуйте якісні ковдри та правильно вдягніться перед сном. Для того, щоб не замерзнути, важливо дотримуватися правильної послідовності шарів одягу:

Бавовняний шар або термобілизна. Наприклад, піжама або комплект термобілизни, що буде приємний до шкіри та утримуватиме тепло.

Теплий трикотажний шар. Наприклад, джерсі або флісова кофта. Цей шар додасть тепла і служить в ролі ізоляції.

Плюшевий або теплий халат. Це може бути м'який халат або легкий плюшевий костюм, який можна надіти під час вечірньої рутини перед сном.

Також, не забувайте про теплі шкарпетки та капці, щоб утримувати тепло.

Обирайте одяг відповідно до ваших власних вподобань і температури в кімнаті, щоб зробити сон комфортним та затишним.

Фото: Freepik