Спробував спрогнозувати плани противника з точки зору аналізу дій за останній місяць, і мені здається, Росія буде намагатись повторити більшими силами ту саму стратегію, з якою починала "перший та другий етапи спецоперації".

А якщо детально, то на мою думку, російське командування може діяти так:

1. Спробувати знищити систему протиповітряної оборони України з метою встановити панування у повітрі на напрямках головних ударів. Новий командувач Об'єднаною операцією РФ в Україні призначений командувач Повітряно-космічними силами Суровікін. Очевидно, що російське командування буде намагатись вибити в першу чергу радари та ЗРК ППО середньої та далекої дії. Вильоти іранських безпілотників на різних напрямках використовуються для виявлення системи ППО.

Противник скоротив кількість пусків балістичних, крилатих та авіаційних ракет. Очевидно, накопичується запас для масованої атаки або серії масованих атак на певних напрямках.

2. Російське командування буде продовжувати терористичні удари по житлових об'єктах у містах, що російські генерали вважають це "ізоляцією районів бойових дій" - цілями будуть залишатись Запоріжжя, Миколаїв, Харків. Також є висока ймовірність ударів по об'єктах енергопостачання в містах та залізничних станціях в районі річки Дніпро, щоб вивести з ладу систему комунікацій, що активно обговорюється у РФ. Не виключено, що ворог готує атаки на окремі стратегічні мости. Росія буде продовжувати стратегію "покарання міст та населення" за те, що біля них розгорнуті сили оборони.

3. Нові мобілізовані війська та приватні армії Кадирова та Пригожина будуть використані для наступальних дій. Мобілізовані вже поступили на фронт на ділянку Сватово-Кремінна, основна маса поступить протягом 1-2 тижнів на усі інші ділянки. Противник намагається зробити цю масу боєздатною навіть без якоїсь серйозної підготовки, шляхом природного відбору. Високі втрати російських мобілізованих з підготовкою 1-2 тижні будуть повторювати дії мобілізованих на Донбасі "одноразових" піхотинців на початку вторгнення.

4. Ймовірні райони наступу будуть повторювати ті самі напрямки, на яких російське командування вже неодноразово завдавало удари:

- Бахмут-Соледар. Щоб досягнути швидких успіхів наступу росіяни будуть намагатись захопити значні міста, до яких наблизились впритул, щоб прозвітувати про перемогу в інформаційному полі, в якому Росія катастрофічно програла. Стратегічно важливий Бахмут росіяни безрезультатно намагаються захопити з травня. Але Суровікіну, Кадирову та Пригожину треба якомога швидше показати, що вони кращі полководці ніж начальник Генштабу Герасімов, і вони спробують все ж таки прорватись у місто. Донбас залишиться основним напрямком зосередження зусиль російської армії;

- Сватово-Кремінна. Противник буде проводити локальні дії, намагатись контратаками скувати наші війська під Сватово, і знову захопити Лиман (наступом на який у червні командував Суровікін) та вибити українські підрозділи за межі Луганської області. Російські мобілізовані вже пішли у бій на цьому напрямку, щоб втримати від колапсу оборону, росіяни кидають сюди нові резерви;

- Вугледар-Новоселівка. Раніше усі російські атаки в цих районах були відбиті. Але противнику важливо захопити міста, які забезпечують південний фланг нашої донбаської армії, щоб убезпечити коридор в Крим від українського наступу в Запорізьській області;

- Авдіївка-Мар'їнка. Будуть продовжувати обмежені локальні атаки, з метою відсунути наші війська від свого ключового комунікаційного вузла — Донецька. Обстріли російських військових об'єктів у Донецьку сильно дискредитують оптимістичні заяви російської пропаганди;

- Херсон. Противник буде посилювати оборону, утримувати Каховський плацдарм якомога довше, масштабні наступальні дії противника там неможливі через удари ЗСУ по комунікаціях через Дніпро;

- Київ-Чернігів-Харків-Суми. Росія буде намагатись скувати українські війська від наступальних дій, створивши загрозу на півночі на широкому фронті. Не виключено, що противник буде знову намагатись перетнути північний кордон, і не обмежиться демонстраціями та обстрілами. Також РФ буде намагатись знов втягнути у війну білоруську армію, або змусити її до демонстрацій.

Висновок:

Російське командування буде намагатись здобути ініціативу внаслідок зміни тактики, та шляхом екстенсивного збільшення чисельності. Але російська стратегія як була, так і залишається програшною.

Путінські генерали вважають, що мобілізація дозволить довести до штатної чисельності та відновити професійну армію, більшість з'єднань якої втратили боєздатність. Вони шукають можливості втримати захоплене на Луганщині та Херсонщині, і змусити ЗСУ зупинити наступальні операції. Але тактичними рішеннями це можна лише відтермінувати на певний час. Перевагу в стратегії такими діями здобути неможливо.

У той момент, коли російська мобілізована армія не зможе втримати фронт, який не змогла втримати професійна армія, то інструментів втримання наземного фронту у Путіна не стане вже ніяких.

Бої за незалежність України попереду будуть запеклими — великі сили РФ ще слід розбити, це буде велика битва.

Перемога буде важкою, жертви будуть значні.

Але хід війни визначався і буде визначатись в першу чергу діями Збройних сил України, діями українського суспільства та держави, та допомогою наших союзників по НАТО.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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