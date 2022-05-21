Про це він розповів на спільному брифінгу після зустрічі з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою.

"Що стосується військової допомоги та техніки, то я б розділив це питання на два вектори. По-перше, для нас дуже важливий гуманітарний аспект такої допомоги. Оскільки, після того, що зробила Російська Федерація в Маріуполі, ми не можемо дійти до міста військовим шляхом та розблокувати його. В Маріуполі було вбито багато цивільних громадян та багато людей потрапили в полон до Росії. Я говорю про це для того, щоб ми мали можливість звільнити території та передавати людям медикаменти, їжу та воду. Тому в гуманітарних аспектах нам потрібна броньована техніка" - пояснив президент Зеленський.

Зеленський наголосив, що Україні потрібна будь-яка броньована техніка.

"Я не буду перераховувати все, що нам потрібно. Нам потрібно все, що тільки можна. Будь-які види броньованої техніки. Я звертаюсь до усіх лідерів демократичного світу з цим проханням. Якщо можете нам надати таку допомогу - надайте. Не можете нам допомогти, тоді дайте можливість придбати таку техніку. Нам все одно як. Для нас найголовніше - це зберегти якомога більше життів", - додав Зеленський.

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