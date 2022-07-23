Якщо Захід збільшить допомогу, то ЗСУ вдало підуть в контрнаступ, - експосол США в Україні Гербст
США та Захід мають відправити більше зброї Україні, щоб Росія не просувалась далі
Про це сказав колишній посол США в Україні Джон Гербст у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".
На його думку, президент РФ Володимир Путін досі не розуміє, що виграти війну в Україні він не зможе.
"Свідченням цього стала нещодавня заява міністра Лаврова про те, що їхні цілі виходять за межі cхідної України. Вони не засвоїли того факту, як тяжко і повільно вони просувалися в Луганській області і яких нечуваних втрат зазнали. Схожим є і нинішній їхній наступ на Донеччині", - сказав експосол.
Гербст вважає, що росіяни стурбовані можливим українським контрнаступом, бо ЗСУ рухаються в Херсонському напрямку і мають здобутки.
"Якщо підтримка Заходу залишиться на нинішньому рівні, Москва зможе і надалі загарбувати території, але якщо ми збільшимо нашу підтримку, чого вимагають також і американські інтереси, вам вдасться цілковито зупинити Кремль та перейти в успішний контрнаступ", - додав експосол.
Він додав, що США повинні перестати боятися та відправити в Україну значно більше далекобійної артилерії.
"Насправді ми свідомо надіслали HIMARS з невеликою дальністю ураження до 85 км, що просто смішно. Вона мала бути принаймні - 150 км або навіть 300 км, а також ми повинні були надіслати винищувачі МіГ разом із нашими танками та транспортерами. Якщо ми надамо всю цю техніку, я не сумніваюся, що Україна повністю зупинить Росію в Донецьку і навіть почне контрнаступ на Донбасі та на Півдні. Це дуже важливо, як для майбутнього України, так і для майбутнього Америки", - підсумував Гербст.
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