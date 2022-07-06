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Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка Якщо західні партнери не хочуть фінансувати українську боротьбу, то за рік їм доведеться фінансувати свій захист від РФ, - Нефьодов
Ексклюзив

Якщо західні партнери не хочуть фінансувати українську боротьбу, то за рік їм доведеться фінансувати свій захист від РФ, - Нефьодов

6 липня, 2022 середа
13:21
Економіка Нефьодов

Одне із завдань влади - довести світу, що Україна є щитом, який захищає Захід від Росії

Про це заявив колишній очільник Державної митної служби Максим Нефьодов у ефірі Еспресо.

"Чи зможемо ми під час війни такого масштабу власними ресурсами забезпечувати покриття всіх військових видатків? Звичайно, ні. Давайте будемо реалістами. Під час Другої світової війни, навіть США і Британія дійшли до продуктових карток, дійшли до податків на деякі категорії доходів, які сягали 99.99%. Ми розраховуємо на допомогу міжнародних партнерів", - сказав він.

На думку, ексчиновника, одне із завдань влади - довести те, що Україна бореться не лише за себе, а є щитом, який захищає і Захід від російської навали.

"Якщо партнери не хочуть фінансувати зараз українську боротьбу, то, буквально, за рік їм доведеться фінансувати свій захист від продовження російської агресії. Я якраз оптиміст в тому плані, що західні країни будуть продовжувати нас підтримувати. Україна, яка має більший доступ до ресурсів Заходу в стратегічному плані перебуває в кращому положенні", - підсумував Нефьодов.

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Україна
Росія
податки
Світ
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