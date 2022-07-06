Якщо західні партнери не хочуть фінансувати українську боротьбу, то за рік їм доведеться фінансувати свій захист від РФ, - Нефьодов
Одне із завдань влади - довести світу, що Україна є щитом, який захищає Захід від Росії
Про це заявив колишній очільник Державної митної служби Максим Нефьодов у ефірі Еспресо.
"Чи зможемо ми під час війни такого масштабу власними ресурсами забезпечувати покриття всіх військових видатків? Звичайно, ні. Давайте будемо реалістами. Під час Другої світової війни, навіть США і Британія дійшли до продуктових карток, дійшли до податків на деякі категорії доходів, які сягали 99.99%. Ми розраховуємо на допомогу міжнародних партнерів", - сказав він.
На думку, ексчиновника, одне із завдань влади - довести те, що Україна бореться не лише за себе, а є щитом, який захищає і Захід від російської навали.
"Якщо партнери не хочуть фінансувати зараз українську боротьбу, то, буквально, за рік їм доведеться фінансувати свій захист від продовження російської агресії. Я якраз оптиміст в тому плані, що західні країни будуть продовжувати нас підтримувати. Україна, яка має більший доступ до ресурсів Заходу в стратегічному плані перебуває в кращому положенні", - підсумував Нефьодов.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.19
Купівля 34.19Продаж 35.01
-
EUR
Купівля 34.91Продаж 36.2
- Актуальне
- Важливе