Японія розробила робота зі штучним інтелектом, який зможе затримувати правопорушників

Про це пише Designboom.



Робот може працювати автономно та містить ситстему штучного інтелекту для інспектування територій.



Максимальна швидкість Сocobo становить 6 км/год. Робот може працювати 3 години на одній зарядці, а також контролює рівень використання електроенергії та самостійно повертається до зарядного пристрою, коли це необхідно.



Сocobo водонепроникний, може пересуватися вулицями, по нерівних дорогах, розпізнаючи перешкоди й уникаючи зіткнень.



Коли робот помічає підозрілих людей, видає звукові чи зорові сигнали. Крім того, він може випустити дим, щоб правопорушники не втекли.



Сocobo має доступ на хмарних сервісах до систем безпеки, записів камер спостереження, а також іншої інформації про ліфти, електронні замки та решту об’єктів і та територій.

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