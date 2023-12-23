Яванські скати оголошено вимерлими через вплив людської діяльності, - Міжнародний союз охорони природи

Про це повідомляє Science Alert.

По всьому світу спостерігається масова загибель риби. Хоча це відбувається природним чином внаслідок екстремальних погодних явищ, за словами вчених, ми забрали надто багато води, додали надто багато забруднювачів і спровокували ці екстремальні погодні явища.

"Це ще один тривожний сигнал для тих, хто приймає рішення, що масштабне відновлення природи не може більше чекати", - підкреслила Клер Бафферт, старший спеціаліст з питань водної політики в Європейському офісі Всесвітнього фонду природи (WWF). - Щоб запобігти цій кризі вимирання, інституції ЄС повинні прийняти довгоочікуваний Закон про відновлення природи, який передбачає відновлення 25 000 кілометрів вільно поточних річок - життєво важливих для лосося та інших риб, що мігрують".

На думку біологині з Університету Чарльза Дарвіна Джулії Констанс, "інтенсивний і загалом нерегульований вилов риби, ймовірно, є основною загрозою, що призвела до виснаження популяції яванського ската, оскільки прибережний вилов риби в Яванському морі вже скоротився до 1870-х років".

Наразі, до Червоного списку занесено щонайменше 120 видів морських риб, які перебувають під загрозою зникнення. Як і скат, багато з них також безпосередньо страждають від забруднення, в тому числі тасманійський коник (Zearaja maugeana), чисельність якого складає менше тисячі особин.

Загалом до Червоної книги занесено понад 44 000 видів риб, які перебувають на межі вимирання. Це майже 30 відсотків усіх видів, які були оцінені. Учені наголошують, що якщо ми не почнемо надавати пріоритет довкіллю, яке ми всі поділяємо, нас чекає ще більше вимирань.