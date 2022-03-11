YouTube починає блокування каналів російських державних медіа по всьому світу, - Федоров

Про це повідомив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Телеграм, інформує Еспресо.TV

"YouTube починає негайне блокування каналів російських державних медіа по всьому світу", - написав міністр.

У наступному дописі він нагадує, що трохи раніше YouTube заблокував на території України безліч пропагандистських каналів РФ.

"Тепер РФ заблокує YouTube. Питання часу. Сьогодні зроблю чергове офіційне звернення до Google та Apple щодо блокування Google Play та App Store".

Нагадаємо, у Росії суттєво обмежено роботу найпопулярніших соцмереж та сервісів ще з 4 березня

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