З 21 квітня метро Києва відновить рух потягів до станції "Лісова" та зменшить інтервал між поїздами

Про це повідомила КМДА.



"Відзавтра, 21 квітня, рух поїздів метро відновлять до станції "Лісова". Інтервал руху на всіх лініях скоротять до 10-15 хвилин. Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття", - зазначили в міській адміністрації.



Потяги прямують:

червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Лісова";

синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";

зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Працюють пересадочні вузли "Золоті ворота" - "Театральна", "Площа Льва Толстого" - "Палац спорту". На станціях "Майдан Незалежності", "Хрещатик" і "Кловська" поїзди не зупиняються. У КМДА наголосили, що графік роботи метро може оперативно змінюватися.

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