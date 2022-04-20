З 21 квітня метро Києва відновить рух потягів до станції "Лісова" та зменшить інтервал між поїздами
З 21 квітня Київський метрополітен відновить рух потягів на червоній гілці до станції "Лісова" та зменшить інтервали між потягами на всіх лініях до 10-15 хвилин
Про це повідомила КМДА.
"Відзавтра, 21 квітня, рух поїздів метро відновлять до станції "Лісова". Інтервал руху на всіх лініях скоротять до 10-15 хвилин. Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття", - зазначили в міській адміністрації.
Потяги прямують:
- червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Лісова";
- синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";
- зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.47
Купівля 30.47Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.74Продаж 34.52
- Актуальне
- Важливе