З 7 березня фонтани на Майдані Незалежності виконуватимуть Гімн України

Про це повідомили у офіційному Telegram-каналі КМДА.



"Фонтани на Майдані Незалежності запрацюють вже на початку весни і відзавтра щоранку виконуватимуть Гімн України. У режимі вечірнього світломузичного шоу фонтани поки не працюватимуть. Натомість із 7 березня водограї щоранку і вдень виконуватимуть Гімн України", - йдеться у повідомленні.



Повністю свою роботу фонтани у Києві відновлять у травні, коли вже не буде нічних заморозків.



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