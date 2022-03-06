З 7 березня фонтани на Майдані Незалежності виконуватимуть Гімн України
До травня у фонтанів на Майдані Незалежності в Києві буде особливе призначення
Про це повідомили у офіційному Telegram-каналі КМДА.
"Фонтани на Майдані Незалежності запрацюють вже на початку весни і відзавтра щоранку виконуватимуть Гімн України. У режимі вечірнього світломузичного шоу фонтани поки не працюватимуть. Натомість із 7 березня водограї щоранку і вдень виконуватимуть Гімн України", - йдеться у повідомленні.
Повністю свою роботу фонтани у Києві відновлять у травні, коли вже не буде нічних заморозків.
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