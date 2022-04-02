З початку повномасштабної війни проти України РФ втратила близько 17800 військових, 1776 бронемашин, 631 танк, 317 систем артилерії та 143 літаки, - Генштаб ЗСУ
З 24 лютого до 2 квітня росіяни втратили в України близько 17800 військових, 1776 бронемашин, 1236 одиниць автотехніки, 631 танк, 317 систем артилерії, 143 літаки та 134 гелікоптери
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
За час повномасштабної війни проти України орієнтовні втрати окупантів склали:
- особового складу - близько 17800 осіб;
- танків - 631 од.;
- бойових броньованих машин - 1776 од.;
- артилерійських систем - 317 од.;
- РСЗВ - 100 од.;
- засобів ППО - 54 од.;
- літаків - 143 од.;
- гелікоптерів - 134 од.;
- автомобільної техніки - 1236 од.;
- кораблів/катерів - 7 од.;
- цистерн з ПММ - 76 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 87 од.;
- спеціальної техніки - 24 од.;
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4 од.
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