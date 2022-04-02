З початку повномасштабної війни проти України РФ втратила близько 17800 військових, 1776 бронемашин, 631 танк, 317 систем артилерії та 143 літаки, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



За час повномасштабної війни проти України орієнтовні втрати окупантів склали:

особового складу - близько 17800 осіб;

танків - 631 од.;

бойових броньованих машин - 1776 од.;

артилерійських систем - 317 од.;

РСЗВ - 100 од.;

засобів ППО - 54 од.;

літаків - 143 од.;

гелікоптерів - 134 од.;

автомобільної техніки - 1236 од.;

кораблів/катерів - 7 од.;

цистерн з ПММ - 76 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 87 од.;

спеціальної техніки - 24 од.;

пускових установок ОТРК/ТРК - 4 од.

Дані уточнюють. Їхній підрахунок ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.

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