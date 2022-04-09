За час повномасштабної війни проти України окупанти втратили близько 19100 військових, 705 танків, 335 систем артилерії, 151 літак і 112 БПЛА, - Генштаб ЗСУ
З 24 лютого до 9 квітня РФ втратила в Україні близько 19100 військових, 1895 бронемашин, 705 танків, 335 систем артилерії, 151 літак і 136 гелікоптерів
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
За час повномасштабної війни проти України орієнтовні втрати росіян склали:
- особового складу - близько 19100 осіб;
- танків - 705 од.;
- бойових броньованих машин - 1895 од.;
- артилерійських систем - 335 од,
- РСЗВ - 108 од.;
- засоби ППО - 55 од.;
- літаків - 151 од.;
- гелікоптерів - 136 од.;
- автомобільної техніки - 1363 од.;
- кораблів/катерів - 7 од.;
- цистерн з ПММ - 76 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112 од.;
- спеціальної техніки - 25 од.;
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4 од.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.6
- Актуальне
- Важливе