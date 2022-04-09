За час повномасштабної війни проти України окупанти втратили близько 19100 військових, 705 танків, 335 систем артилерії, 151 літак і 112 БПЛА, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



За час повномасштабної війни проти України орієнтовні втрати росіян склали:

особового складу - близько 19100 осіб;

танків - 705 од.;

бойових броньованих машин - 1895 од.;

артилерійських систем - 335 од,

РСЗВ - 108 од.;

засоби ППО - 55 од.;

літаків - 151 од.;

гелікоптерів - 136 од.;

автомобільної техніки - 1363 од.;

кораблів/катерів - 7 од.;

цистерн з ПММ - 76 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112 од.;

спеціальної техніки - 25 од.;

пускових установок ОТРК/ТРК - 4 од.

Інформацію уточнюють. Підрахунок втрат ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.

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