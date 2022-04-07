За час повномасштабної війни проти України РФ втратила близько 18900 військових, 1891 бронемашину, 698 танків, 150 літаків і 135 гелікоптерів, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



За час повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовні втрати окупантів склали:

особового складу - близько 18900 осіб;

танків - 698 од.;

бойових броньованих машин - 1891 од.;

артилерійських систем - 332 од.;

РСЗВ - 108 од.;

засоби ППО - 55 од.;

літаків - 150 од.;

гелікоптерів - 135 од.;

автомобільної техніки - 1358 од.;

кораблів/катерів - 7 од.;

цистерн із ПММ - 76 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 111 од.;

спеціальної техніки - 25 од.;

пускових установок ОТРК/ТРК - 4 од.

Дані уточнюють. Їхній підрахунок ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.

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