За час повномасштабної війни проти України РФ втратила близько 18900 військових, 1891 бронемашину, 698 танків, 150 літаків і 135 гелікоптерів, - Генштаб ЗСУ
З 24 лютого до 7 квітня росіяни втратили в Україні близько 18900 військових, 1358 одиниць автотехніки, 1891 бронемашину, 698 танків, 332 ситеми артилерії, 150 літаків і 111 БПЛА
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
За час повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовні втрати окупантів склали:
- особового складу - близько 18900 осіб;
- танків - 698 од.;
- бойових броньованих машин - 1891 од.;
- артилерійських систем - 332 од.;
- РСЗВ - 108 од.;
- засоби ППО - 55 од.;
- літаків - 150 од.;
- гелікоптерів - 135 од.;
- автомобільної техніки - 1358 од.;
- кораблів/катерів - 7 од.;
- цистерн із ПММ - 76 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 111 од.;
- спеціальної техніки - 25 од.;
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4 од.
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