За час повномасштабної війни РФ проти України в Києві народилося 757 немовлят, - КМДА

Про це розповіли в КМДА.



Загалом у столиці народилося 757 дітей, з яких 403 хлопчики та 354 дівчинки. Крім того, серед новонароджених - 13 двієнь.

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