За час повномасштабної війни РФ проти України в Києві народилося 757 немовлят, - КМДА
З 24 лютого до 18 березня в Києві народилося 403 хлопчики та 354 дівчинки
Про це розповіли в КМДА.
Загалом у столиці народилося 757 дітей, з яких 403 хлопчики та 354 дівчинки. Крім того, серед новонароджених - 13 двієнь.
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