За добу ЗСУ ліквідували 680 російських окупантів, 5 танків та 5 безпілотників

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

З 24 лютого до 16 грудня Росія втратила:

особового складу ‒ близько 97 270 (+680) осіб,

танків ‒ 2980 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 5952 (+6) од,

артилерійських систем – 1946 (+3) од,

РСЗВ – 410 (+4) од,

засоби ППО ‒ 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1648 (+4),

крилаті ракети ‒ 592 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4563 (+0) од,

спеціальна техніка ‒ 172 (+0).

Сили і засоби протиповітряної оборони ПвК ''Захід'' від лютого 2022 року знищили більше як 700 ворожих повітряних цілей.

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