За добу ЗСУ ліквідували 680 російських окупантів, 5 танків та 5 безпілотників
Від початку повномасштабного вторгнення РФ тратила в Україні понад 97,2 тис. загарбників, 5952 бойові бронемашини, 2980 танків, 1648 безпілотників і 1946 артсистем
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого до 16 грудня Росія втратила:
- особового складу ‒ близько 97 270 (+680) осіб,
- танків ‒ 2980 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5952 (+6) од,
- артилерійських систем – 1946 (+3) од,
- РСЗВ – 410 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1648 (+4),
- крилаті ракети ‒ 592 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4563 (+0) од,
- спеціальна техніка ‒ 172 (+0).
Сили і засоби протиповітряної оборони ПвК ''Захід'' від лютого 2022 року знищили більше як 700 ворожих повітряних цілей.
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