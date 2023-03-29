За крок до "китайського миру". Таємна зброя Заходу
У 2002 році колишній британський підводник - і за сумісництвом історик-аматор - Ґевін Мензіс виступив перед Королівським географічним товариством у Лондоні із доповіддю, яка претендувала на світову сенсацію. Він стверджував, що знайшов неспростовні докази, що за сімдесят років до Христофора Колумба берегів Америки дісталася китайська флотилія під командуванням славнозвісного мореплавця Чжена Хе
Фахові історики сприйняли заяви Мензіса з величезним скепсисом і ледве стримуваними посмішками. Але автора доповіді це не зупинило. Він пішов далі та почав переконувати, що китайці випередили європейців у відкритті ще двох материків - Австралії і Антарктиди. Єдиний континент, до якого уславлений флотодоводець так і не доплив, із сумом визнавав закоханий в його звитяги Мензіс, – це Європа. І підсумовував: якби Чжена Хе не зупинили, "володарями світу стали б китайці, а не європейці".
Книжка Ґевіна Мензіса, яка вийшла в тому ж 2002 році
Не важко зрозуміти, з яким натхненням виступ Мензіса сприйняли в Піднебесній. Адже китайці не перше десятиріччя нагадують світу про свого "несправедливо забутого" першовідкривача. Хоча з тим, що мандрівки Чжена Хе для того часу були і справді грандіозними подіями – і за розмірами зібраного ним флоту, і за дальністю маршрутів - погоджуються навіть визнані фахівці. Та й які, власне, сумніви можуть бути в тому, що він допливав, скажімо, до Африки, якщо про це свідчать подарунки від місцевих володарів, які Чжен Хе привозив додому, зокрема й живий жираф? Навіть якщо Мензіс із ентузіазмом неофіта просто приписав китайцям мандри в Атлантиці, то в Індійському океані в цей час вони й справді панували – цілком можливо, їхній контроль за тамтешньою торгівлею був навіть жорсткішим за португальський у наступному сторіччі.
Жираф, привезений до Китаю експедицією Чжена Хе
Пам’ятник Чжену Хе у Малацці. Фото автора
Економічна потуга Китаю за правління перших імператорів з династії Мін теж не підлягає сумніву. Зрештою, навіть за кількістю мешканців він тоді перевищував населення усієї тодішньої Європи. А у виробництві товарів розрив на китайську користь був ще більший – і зберігався аж до того часу, коли на Заході почалася промислова революція. До появи ж фабрик саме Європа потребувала східних товарів, віддаючи за них дефіцитне золото та срібло, а не навпаки. На відміну від американських чи африканських тубільців, військо Піднебесної була добре озброєне, зокрема й вогнепальною зброєю – останню і винайшли саме в Китаї і лише згодом її запозичили європейці. Якщо було потрібно, той же Чжен Хе не соромився доводити свою військову перевагу силою – як це сталося, приміром, на Шри-Ланці. Тож чому б не визнати, що в XV сторіччі світ і справді був у кроці до утвердження на всій планеті "китайського миру"?
Флотилія Чжена Хе. Реконструкція музею мореплавця у Малацці. Фото автора
Але ж не дарма кажуть, що історія не знає умовного способу. Можна, звісно, сперечатися з приводу того, чи міг світ п’ятсот років тому піти за Піднебесною, але ми знаємо точно: він урешті-решт пішов іншим шляхом. Шістнадцяте, та й наступні три сторіччя залишилися за Європою, двадцяте – за Сполученими Штатами, тобто знову ж таки за Заходом. І лише тепер Пекін намагається суперничати з ним – й то не на рівних. Тож що сталося в момент, коли, здавалося, Китай перебував на піку своєї могутності і впливу?
Зазвичай історики просто констатують, що після неймовірних успіхів Чжена Хе практика заморських експедицій несподівано й раптово була припинена імператорським розпорядженням. Пояснюють розпорядження тим, що в боротьбі за владу і вплив на володаря перемогли посадовці, пов’язані із великими землевласниками, джерела збагачення яких знаходилися в самому Китаю, а не за його межами. Вони обурювалися "марнотратством" і скаржилася, що далекі морські походи спустошували скарбницю і при цьому ніяк не "окуповувалися" - коштовні подарунки "розчинялися" серед придворних, а визнання політичної зверхності Китаю володарями далеких країн було здебільшого церемоніальним. Звісно, в скаржників був і особистий інтерес – адже вони сподівалися знайти державним грошам "краще застосування".
Імператор Чжу Чжанцзі, який наказав припинити заморські експедиції
Патріотично налаштовані китайські дослідники не втомлюються ганити мінських можновладців за жадібність і недалекоглядність - особливо помітну, на їхнє переконання, на тлі тогочасних європейців. Та водночас самі демонструють таку ж дивовижну короткозорість – ніби не помічаючи найсуттєвішої різниці між "двома світами" XV сторіччя. Яка полягала зовсім не в тому, що західні монархи цікавилися морськими експедиціями, а китайські сановники – власними кишенями. Поневіряння того ж Колумба свідчать, що ані в Іспанії, ані в сусідніх європейських країнах володарі не виявляли суттєвого інтересу до його проєкту, а коли королева Ізабелла таки змилостивилася над прохачем - гроші на мандрівку мореплавцю довелося шукати самому.
Саме в цей момент і виявилася головна відмінність між тогочасною Європою і мінським Китаєм – більшість тодішніх європейських експедицій фінансували не держави, а приватні особи та корпорації. І Америку завойовували, і морський шлях до Індії відкривали за гроші італійських і німецьких банків. А самі мандрівки і загарбницькі походи були ініціативою насамперед їхніх ватажків. Ернан Кортес, скажімо, вирушив захоплювати Мексику взагалі всупереч розпорядженню іспанської влади. Натомість Чжен Хе у свої мандри відпливав за вказівкою імператора і за державний кошт, а як тільки вказівки змінилися – покірно відправився "на пенсію".
Ернан Кортес біля Теночтітлана (сучасного Мехіко)
Це не означає, що приватної ініціативи чи підприємницького духу в Піднебесній не було. Навпаки. Саме за династії Мін відбувалося надзвичайне піднесення китайської економіки й торгівлі – і всередині країни і за її межами, де після мандрівок Чжена Хе з’явилися численні китайські громади. Але підприємництво в Китаї завжди залишалася упослідженим і підпорядкованим бюрократії – принаймні там, де держава була присутня. Винятком стали хіба що останні десятиріччя існування імперії Мін, коли та була вже зруйнована, тож навіть боротьбу із загарбниками її піддані змушені були врешті-решт взяти в свої руки. Але навіть така, цілком патріотична приватна ініціатива сприймалася як "порушення правил" і прирівнювалася новими володарями Піднебесної до розбійництва – за мовчазної згоди багатьох китайців. Цінність ієрархії в суспільній свідомості залишалася вищою за вагу особистих зусиль.
Чжена Ченгуна, який очолив спротив манжурським загарбникам в XVII сторіччі, і досі називають піратом
Тим часом на Заході особиста ініціатива не просто заохочувалася. Інтерес європейських держав, що, звісно, не відмовлялися від заморських володінь і отримували від їхнього грабунку чималу долю, поєднувалася з приватним інтересом. Та це значною мірою був інтерес колонізатора і визискувача, але водночас - інтерес переселенця, що освоював і перетворював нові землі під прапором метрополії. В той час як для того ж Чжена Хе досить було визнання місцевою владою зверхності імператора з династії Мін і сумлінного виконання нею розпоряджень з Пекіну. Навіть поява китайської діаспори була лише побічним, але зовсім необов’язковим наслідком його мандрівок. Звичайно, і в китайської знаті були свої інтереси – але вони, як ми вже бачили, були спрямовані всередину самої Піднебесної. Або ж зосереджувалися на стосунках з "північними варварами" - цілком реальною на той час загрозою для існування Китаю. А така приголомшлива за формою експансія флотів залишилася в реальності чудернацькою "примхою сина неба".
Васко да Гама перед заморіном Калікута
Звичайно, жодний конкістадор не міг розраховувати на ресурси, співставні з ресурсами, які китайській імператор мав змогу надати китайському флотоводцю. Власне, і будь-яка європейська держава на тлі імперії Мін, якщо вже чесно, виглядала ліліпутом. До того ж ці "ліліпути" постійно сперечалися і воювали між собою. З точки зору тогочасних китайців – це демонструвало слабкість Заходу. Як дивно, але з цим, мабуть, погодилися б і тодішні європейці. Але сучасний дослідник може побачити в цьому радше перевагу – бо знає результат. Конкурентне змагання між державами насправді робило їх сильнішими і пристосованими до зовнішніх обставин, а ще - стимулювало жагу до експансії і розширення, яку не міг зупинити жодний імператорський указ.
При цьому політична конкуренція в Європі доповнювалася "ідейною". Адже саме за доби Великих географічних відкриттів тут почалася Реформація, а потім – Контрреформація. І релігійні війни не зводилися до фізичного знищення суперників (хоча й цього вистачало). У своїй основі це була боротьба за свободу переконань і за свободу слова, коли вчорашній чернець міг заявити в очі імператору, що "стоїть на своєму, і не може інакше" - і не загинути, а перемогти. І йшлося не лише про особисті свободи. Ця боротьба так чи інакше утверджувала у суспільній свідомості вагу раціональних аргументів, стимулювала – не в такій вже віддаленій перспективі - розвиток наукової думки.
Мартин Лютер на Вормському рейхстазі
Європейська наука не лише навчилася використовувати китайські винаходи – порох, компас, книгодрукування – але й продукувала надалі нові, цілком практичні знання і технології. Звісно, палали багаття інквізиції та її протестантських "колег", ширилися заборони на книжки, але страт науковців, звинувачених у тому, що вони "прогнівили небо", дозволивши собі мати особисту думку, які практикували в мінському Китаї, не було. В Європі університети зберігали неабияку автономію, в них вчили вести дискусії та здобувати знання, а не просто готували чиновників до іспитів за правилами, що не змінювалися століттями.
Іспити державних чиновників у Китаї
Зрештою, на Заході конкуренція тривала не лише між державами і конфесіями, а й між уже згаданами корпораціями та навіть окремими особами. Франсіско Пісарро насправді просто заздрив Кортесу – і вирушив завойовувати імперію інків. Французький король відмовився "ділитися долею у спадщині прабатька Адама" з імператором – і дозволив "своїм" піратам грабувати кораблі з краденим іспанцями американським золотом та сріблом. Голландська Ост-Індська компанія вибивала португальські гарнізони з островів прянощів і влаштовувала різанину суперників з такої ж Ост-Індської компанії, але британської. Навіть війна Нідерландів за незалежність була насамперед бунтом місцевих торгівців проти іспанських податківців.
Морський бій між голландцями та іспанцями
Для підданих китайських імператорів події в Європі та навколо виглядали як якась незрозуміла і водночас жахлива вакханалія, тріумф безкінечного кривавого безладу, якому було необхідно покласти край – і якнайшвидше. Хай ціною "відновлення гармонії" стане тотальне закриття своєї країни від "недосконалого" оточення. І в цьому полягала ще одна разюча відмінність між тодішнім Заходом і Сходом – саме в той час як Європа відкривала для себе світ і відкривалася сама, Китай все більше самоізолювався. Власне, це була цілком зрозуміла і логічна реакція ієрархічної, зосередженої на собі і спрямованої в традиційне минуле системи, якою від самого початку була імперія Мін. Але її наслідки насправді так само були невідворотними.
Макао – перша європейська колонія на теренах Китаю. Заснована через століття після мандрівок Чжена Хе
Звісно, в дослідників є право вважати, що в XV сторіччі Заходу просто пощастило. Бо вдало збіглися обставини і час. В тогочасних китайських імператорів і справді було вдосталь усього, чого тоді (і не лише тоді) так бракувало європейським монархам, – численних дисциплінованих підданих, природних ресурсів, грошей, земель, війська… Суто статистично цього насправді цілком могло вистачити для встановлення "китайського миру" - якби Піднебесна вирішила ними скористатися. Але так само очевидно, що й Захід мав те, чим пишається й досі – потужну приватну ініціативу, що спирається на особистий інтерес, досвід конкуренції в несприятливих умовах і визнання особистої свободи. Власне, це й була "таємна зброя", яка дозволила Європі зрештою перемогти. Незалежно навіть від відповіді на запитання, чиї кораблі першими досягли Америки, Австралії чи Антарктиди.
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