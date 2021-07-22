За майже рік "перемир'я" в зоні ООС загинули 45 українських військових, - ЗСУ
Протягом "режиму тиші" з 27 липня 2020 року, унаслідок обстрілів окупантів на Донбасі загинули 45 військових ЗСУ
Про це повідомила пресслужба ЗСУ в коментарі hromadske.
Це дані станом на 18 липня 2021 року. 150 військових зазнали поранень. До статистики не входять випадки, коли солдати підриваються на вибухових пристроях.
Загалом з квітня 2014 року - загинули 2705 українських військових, а ще 10280 отримали поранення.
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