Заарештовані у Києві та Львові готелі входять до бізнесової імперії ексзаступника голови Держдуми РФ Бабакова, - ЗМІ

Про це із посиланням на власне джерело у правоохоронних органах у середу, 24 серпня 2022 року, повідомила агенція "Інтерфакс-Україна".

"Власником львівського готелю "Дністер" виступає ТОВ "Східно-європейська готельна компанія", що сконцентрувала домінантний пакет акцій готелю у 2020 році. Власником "Либіді" є Pumori Enterprises Investments Ltd, який придбав готель у 2021 році. ТОВ "Східно-європейська готельна компанія" створено у 2012 році. Його засновником із статутним капіталом 305 тис. грн виступає кіпрська Pumori Enterprises Investments Ltd., кінцевим бенефіціаром – Наталія Селіванова (Франція)", - йдеться у повідомленні.

Наталія Селіванова з 2009 до 2014 року була співвласником словацької компанії Rokosan s.r.o. разом із Іриною Олександрівною Бабаковою, дочкою Олександра Бабакова. Вона також фігурувала як власниця люксембурзької компанії Financiere Egine Holding S.С.А, керуючим директором якої був син Гінера Вадим.

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"Сам Бабаков - колишній віце-спікер Держдуми Росії - перебуває під санкціями США та ЄС. 2014 року він голосував за анексію Криму. Євген Гінер офіційно володіє в Україні "Першим інвестиційним банком" (PIN Банк). У Криму йому належить 100% компанії "Севенергозбут", яка з 2016 року здійснює постачання електроенергії до Севастополя замість української ПАТ "Севастопольенерго" (входить до VS Energy)", - пояснив "БізнесЦензор".

Бабаков був заступником головою Державною думи Росії у 2007-2011 роках. Зараз він є сенатором віж Тамбовської області РФ.

Його фінансово-промислова група починалася як злочинне угрупування "Лужники" ("лужниківські").

Довідка

Premier Hotels and Resorts (ТОВ "Прем'єр Інтернешнл") об'єднує 16 готелів категорій 3-5 зірок під брендами Premier Palace Hotels, Premier Hotels та Premier Compass Hotels.

Вони розташовані у Києві, Харкові, Дніпрі, Львові, Одесі, Полтаві, Сумах, Херсоні, Почаєві, Поляниці (Буковелі), Олександрії (Кіровоградська обл.) та Мішкольці (Угорщина).

24 серпня Галицький районний суд міста Львова повідомив про арешт перших двох готелів групи Бабакова в Україні.

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