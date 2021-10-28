Заборонені міномети і важка артилерія: минулої доби окупанти 15 разів порушили режим "тиші", вбито бійця ООС
У середу, 27 жовтня, російські війська в районі проведення Операції об'єднаних сил 15 разів порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Біля Гранітного окупанти двічі здійснили обстріли із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і артилерії калібру 122 мм.
У бік Луганського ворог чотири рази вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
Поблизу Новотошківського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
У напрямку Новолуганського та Водяного росіяни застосували ручні протитанкові гранатомети.
Неподалік Лебдинського та Зайцевого окупанти били з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У районі Широкиного ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Позиції поблизу Кряківки загарбники обстріляли з мінометів калібру 120 мм.
Крім того, поблизу Гранітного росіяни за допомогою безпілотного літального апарату здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв.
На Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотника з перетином лінії зіткнення.
Унаслідок ворожих дій один український військовослужбовець загинув.
Українські віськові відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
З початку доби 28 жовтня станом на 7:00 зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню: біля Луганського окупанти стріляли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил унаслідок цього обстрілу немає.
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