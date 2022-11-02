Загарбники за добу завдали ракетного та 12 авіаударів, атакували іранськими дронами інфраструктуру України

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"Протягом поточної доби противник завдав один ракетний та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вночі ворог знову атакував об’єкти інфраструктури України ракетами та іранськими ударними БПЛА "Шахед-136", – пише пресслужба.

Повідомляється, що гаряче було в більш як 15 населених пунктах. Зокрема, Кременчук Полтавської області, Вугледар і Водяне на Донеччині та місто Сміла Черкаської області.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Білорусь продовжує підтримувати РФ. Зберігається загроза завдання нових ударів та застосування дронів

На інших напрямках російські загарбники гатили:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії поблизу Гаю та Сеньківки Чернігівської області;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Гатище, Глибока, Дворічне, Козача Лопань та Красне;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Надія та Невське;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Іванград, Майорськ, Роздолівка, Опитне та Соледар;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка та Первомайське;

на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Микільське, Павлівка та Пречистівка;

на Запорізькому напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії окупанти гатили в районах населених пунктів Білогір’я, Гуляйполе, Кам’янське, Мала Токмачка, Новопіль, Новосілка, Оріхів та Щербаки.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb