Загарбники за минулу добу вбили двох цивільних на Донеччині, ще 2 поранені
Росіяни вбили протягом доби 29 червня дво цивільних на Донеччині, ще двоє дістали поранення
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграм.
"За 29 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини – у Красногорівці та Сидоровому. Ще 2 людини дістали поранення", – написав він.
Крім того, ОВА уточнила інформацію щодо одного пораненого у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо, додав Кириленко.
- Нагадаємо, депортовані окупантами маріупольці тікають із РФ.
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