Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграм.

"За 29 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини – у Красногорівці та Сидоровому. Ще 2 людини дістали поранення", – написав він.

Крім того, ОВА уточнила інформацію щодо одного пораненого у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо, додав Кириленко.

Нагадаємо, депортовані окупантами маріупольці тікають із РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb