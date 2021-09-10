Захист незалежності НАБУ, реформа СБУ, оновлення наглядової ради Нафтогазу: Нуланд назвала очікування США від України

Про це Нуланд сказала на конференції YES Brainstorming у Києві, передає Інтерфакс-Україна.



"Ми очікуємо від Верховної Ради просування у законодавстві щодо Національного антикорупційного бюро та захисту його незалежності, а також остаточних кроків щодо реформ у Службі безпеки України", - сказала Нуланд.



Заступник держсекретаря США наголосила, що ці позиції стосуються "здоров'я, сили і чистоти України та уряду, який служить своїм громадянам".



"Тому ми продовжимо говорити про ці речі. Певного значного прогресу було досягнуто і ми хочемо бачити, що Україна дотримується курсу", - сказала Нуланд.



Крім того, Нуланд озвучила заклик США до учасників політичного процесу в Україні об'єднатися в питаннях оновлення наглядової ради НАК "Нафтогаз України" та призначення її виконавчого директора.



"Вчора ми заявили про нашу стурбованість у зв'язку з тривалою кризою лідерства в "Нафтогазі", включно з фактом, що деякі з міжнародних спостерігачів пішли у відставку. Тому ми закликаємо сторони об'єднатися в оновленні наглядової ради "Нафтогазу" і його виконавчого директора, і зробити це відповідно до принципів управління Організації економічного співробітництва та розвитку", - сказала Нуланд.

Нагадаємо, раніше Кабмін отримав заяви про відставку трьох членів наглядової ради Нафтогазу.

У США стурбовані відставками у наглядовій раді Нафтогазу.