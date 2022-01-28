"Заклик інноваційних підприємців відстояти суверенітет України дуже важливий": Зеленський подякував Річарду Бренсону за підтримку

Про це Зеленський написав у Twitter.



"Дякую Річарду Бренсону і світовій бізнес-спільноті за підтримку України", - написав президент.



Він зазначив, що інноваційні підприємці - це ті, хто найкраще розуміють ключові напрями розвитку людства. Тому їхній голос важливий.



"Їхній заклик об'єднатися та відстояти суверенітет України, зокрема, застосувавши санкції до агресора, - надзвичайно важливий", - зауважив Зеленський.



Нагадаємо, засновник корпорації Virgin Group мільярдер Річард Бренсон опублікував статтю, у якій закликав лідерів бізнесу згуртуватися і відстояти суверенітет України, а також "дати чіткий сигнал, що одностороння агресія завжди неприйнятна і що світова бізнес-спільнота підтримуватиме весь спектр санкцій проти будь-якої країни, яка прагне порушити суверенітет іншої".