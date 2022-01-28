"Заклик інноваційних підприємців відстояти суверенітет України дуже важливий": Зеленський подякував Річарду Бренсону за підтримку
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 28 січня, подякував бізнесмену Річарду Бренсону та представникам світового бізнесу за підтримку України
Про це Зеленський написав у Twitter.
"Дякую Річарду Бренсону і світовій бізнес-спільноті за підтримку України", - написав президент.
Він зазначив, що інноваційні підприємці - це ті, хто найкраще розуміють ключові напрями розвитку людства. Тому їхній голос важливий.
"Їхній заклик об'єднатися та відстояти суверенітет України, зокрема, застосувавши санкції до агресора, - надзвичайно важливий", - зауважив Зеленський.
- Нагадаємо, засновник корпорації Virgin Group мільярдер Річард Бренсон опублікував статтю, у якій закликав лідерів бізнесу згуртуватися і відстояти суверенітет України, а також "дати чіткий сигнал, що одностороння агресія завжди неприйнятна і що світова бізнес-спільнота підтримуватиме весь спектр санкцій проти будь-якої країни, яка прагне порушити суверенітет іншої".
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