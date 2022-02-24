"Закликаємо киян не панікувати": Нацгвардія повідомила, що ситуація в Києві спокійна і контрольована

Про це повідомила пресслужба НГУ у Facebook.



"Поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії посилено несуть службу для забезпечення публічної безпеки та порядку", - йдеться у заяві.



Правоохоронці проводять роз’яснювальну роботу щодо заходів безпеки та поведінки у екстремальних ситуаціях.



"Ситуація у столиці повністю контрольована. Закликаємо киян не панікувати, всіляко сприяти правоохоронцям у виконанні їх службових обов’язків, все, що ми робимо, необхідне для забезпечення безпеки у місті", - підсумували у НГУ.

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