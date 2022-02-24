"Закликаємо киян не панікувати": Нацгвардія повідомила, що ситуація в Києві спокійна і контрольована
У Нацгвардії повідомили, що ситуація у Києві спокійна та контрольована
Про це повідомила пресслужба НГУ у Facebook.
"Поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії посилено несуть службу для забезпечення публічної безпеки та порядку", - йдеться у заяві.
Правоохоронці проводять роз’яснювальну роботу щодо заходів безпеки та поведінки у екстремальних ситуаціях.
"Ситуація у столиці повністю контрольована. Закликаємо киян не панікувати, всіляко сприяти правоохоронцям у виконанні їх службових обов’язків, все, що ми робимо, необхідне для забезпечення безпеки у місті", - підсумували у НГУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе