Політик поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Закон про деолігархізацію є формальним і допомагає розвʼязати питання впливу на медіа, але не змінює ключову проблему - корупцію. Свобода слова в Україні тане на очах. Телеканали закриваються, сайти зникають. Те, що Рінат Ахметов виходить з медійного бізнесу, означає, що мільйони втратили можливість дивитися футбол, в якому немає політики. Це лише обмеження медійного поля, яке все більше контролюється владою", - зазначив Гончаренко.

Народний депутат додав, що будь-які заможній людині нічого не заважає підкуповувати чиновників, тому в першу чергу необхідно боротися з корупцією.

"Коли приймався закон про деолігархізацію, я казав, що найкращий шлях - це боротьба з корупцією. Що заважає заможній людині, не маючи жодних телеканалів, підкуповувати чиновників? Це не може замінити боротьбу з корупцією в Україні й у цьому контексті важливішим є призначення прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", - зауважив Олексій Гончаренко.

11 липня стало відомо, що Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій телеканалів і від ліцензій друкованих медіа в Україні.

Цього ж дня медіаекспертка Наталя Лигачова, коментуючи вихід Ахметова з медіабізнесу, висловила думку, що коли в олігарха немає потреби захищати бізнес, він втрачає інтерес до медіа.

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