Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Микола Голомша дав коментар щодо закону про посилення відповідальності для військовослужбовців, який був підписаний президентом України Володимиром Зеленським 25 січня.

"Я читав цей закон і вважаю, що він не призведе ні до якого покращення, тому що нам потрібна військова юстиція, яка включає військову прокуратуру, військові суди й навіть військових адвокатів. Посилення репресивних заходів ніколи ні до чого не призводило. Ми пригадуємо, як американці та світ сприймали те, що українські військові діяли відповідно до ситуації, даючи відсіч ворогу. На мою думку, пострадянська командна система, що інколи дає неадекватні команди, себе давно вичерпала. Звісно, що потрібні відповідні заходи впливу. Також відомо про випадки звернень військовиків, де вони скаржилися на неадекватні команди, на відсутність боєкомплекту", - зазначив експерший заступник генпрокурора України.

Голомша додав, що станом на сьогодні такі випадки у Збройних Силах проаналізовані, відпрацьовані з молодшими командирами сержантським складом, середньою ланкою, і покладена відповідальність виключно на молодших командирів.

"Цей закон, я назвав би про посилення репресивних заходів, проіснує до кінця війни. Тим більше я бачу, що командири зовсім по-іншому ставляться до ситуації й увійшли у повний режим контакту, і зараз єдність Збройних Сил зовсім інша, ніж була на початках. Наголошую, що відповідальність тепер покладена на командирів середньої ланки, щоб своєчасно вони пояснювали, роз'яснювали та вели комунікацію з вищим командуванням у випадках, коли не вистачає боєприпасів, зброї. Звісно є багато ситуацій неадекватних, на які реагує Міноборони, і я сам виїжджаю у зону бойових дій, бачу це все, і ми спільно реагуємо. Вважаю, що на часі сьогодні прийняття відповідної реформи військової судової юстиції, як це існує у всьому світі. Зокрема у США є і військова прокуратура, і військова поліція, і, знову наголошую, військові адвокати, тому що посилення репресій потребує захисту людини", - підкреслив юрист.

25 січня Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності для військових

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