Про це зазначив президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців з нагоди Дня Конституції.

За його словами, норми Конституції дають змогу розшифрувати генетичний код нашої нації. Знайти відповідь на два головних питання: що таке Україна і хто такі українці.

"Це наш детальний портрет. І особливо зараз, у часи повномасштабної війни, яскраво проявляються його головні риси. Ми ухвалили Основний Закон держави 26 років тому. 26 років по тому захищати свою державу для нас – основний закон. Чому? Відповідь є у преамбулі Конституції. Засади її ухвалення 26 років тому є засадами нашої боротьби зараз", - сказав президент у відеозверненні.

Він наголосив, що Україна у війні з Росією бореться за право українського народу на самовизначення, всенародно схвалену незалежність, незворотність шляху до Європи.

"Не ми почали війну, не ми першими стріляли й не ми першими напали. Ми захищаємо Україну, яка є суверенною, незалежною, демократичною, соціальною та правовою державою", - зазначив Зеленський.

Суверенітет України поширюється на всю її територію, сказав він.

"Ми – унітарна держава. Наша територія в межах наявних кордонів цілісна та недоторканна. А тому на сході та заході, на півдні, півночі і в центрі наш народ героїчно б'ється за ці принципи й другу статтю нашої Конституції. Стримує другу армію світу. Якій байдуже до всіх загроз та ризиків Третьої світової війни. Але нам не байдуже до норм третьої статті Конституції. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека – це найвища соціальна цінність. І наші люди ціною життя, здоров’я й безпеки боронять цей принцип", - вказав голова держави.

Зеленський зазначив, що земля – це основне національне багатство. Її надра, повітря, водні та інші природні ресурси її території, континентального шельфу та морської зони – це власність українського народу. Тому ми будемо битися за кожен метр нашої землі до останнього ковтка повітря. Бо змінювати конституційний лад в Україні може тільки народ.

"Ніхто не може узурпувати державну владу. Нам добре відомий термін "демократія", тому ми не знаємо, що таке п’ятий термін. У нас право на протест, збори та демонстрації – це конституційна стаття, а в когось – кримінальна", - зауважив президент.

Державні символи мають для українців зовсім не символічний і не формальний характер.

"Наш Державний прапор – стяг зі смуг синього й жовтого кольорів. Два священних кольори. Третього не дано. Як не дано чужому триколору замайоріти на нашій землі, в нашому небі якось інакше, аніж із приставкою "тимчасово". Наш герб – знак Княжої Держави Володимира Великого. Це тризуб. Не двоголові пташки. Тому що тут таке не злітає. Наш Державний гімн "Ще не вмерла України і слава, і воля…". Вони живуть і будуть жити", - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що наша державна мова – українська. І ми поважаємо всі інші мови. Жодної не утискаємо. Тому за Україну сьогодні воюють і українською, і кримськотатарською, і польською, и на русском, і білоруською, і молдовською, і угорською, і румунською, грузинською та багатьма іншими мовами.

"Окупант чекав на гостинний прийом, а отримав шалений спротив. Зустріч не хлібом-сіллю, а "стугною" і "джавелінами", "байрактаром" і "нептуном", "вільхою" і "хаймарсами". Наш спротив триває вже 125 днів. Для світу – це восьме диво, для ворога – дев'ятий вал, а для нас – 17-та стаття Конституції України. Захист України – це найважливіші функції держави і справа всього українського народу. Ми не маємо іншого вибору, аніж захищати свій вибір. Наш обов’язок – захищати наші права. Права, гарантовані Конституцією", - йдеться у відеозверненні.

Росія порушила десятки тисяч разів невід'ємне право на життя українців. А також недоторканність житла, яку щодня й щоночі порушують її ракети, бомби та кулі, відзначив президент.

"За все це ми воюємо сьогодні. Щоб відстояти, визволити й відновити. Щоб наші майбутні покоління мали права, наше покоління не має права здатися. Не маємо ми й такого бажання. Ворог не зможе усвідомити силу, з якою ми готові битися за свою волю, за свої права та свободи. Той, хто не має цього сам, ніколи не позбавить цього інших. Саме тому для нас неминучою є перемога. Для ворога неминучим є покарання. І воно настане. Настане й мир", - каже Зеленський.

У своєму зверненні президент також згадав Конституцію Пилипа Орлика, якій понад 300 років і яку називають першою писемною Конституцією Європи.

"І минулого року вона вперше побувала вдома, в Україні. Була виставлена в Києві, але справедливо, щоб її читали в кожному куточку України. Для цього вона буде перекладена з латині на українську мову, і десятки тисяч примірників відправляться в українські школи!" - сказав Зеленський.

"Ми впевнені, що рано чи пізно і Конституцію Пилипа Орлика, і Конституцію незалежної України, і решту предметів української школи точно вивчатимуть щасливі та усміхнені наші дітки – в Донецьку, Луганську, Маріуполі, Херсоні, в Криму!" - наголосив очільник держави.

28 червня Україна відзначає державне свято - День Конституції.

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