Засновник Telegram Дуров та низка бізнесменів-росіян просять не називати їх громадянами РФ, - Forbes

Про це повідомляє Liga.net з посиланням на Forbes.

Засновник Telegram Павло Дуров, який мешкає в Дубаї, повідомив, що став громадянином Франції і також має паспорт карибської країни Сент-Кітс і Невіс.

"Павло виїхав із Росії багато років тому і не збирався повертатися", - сказав Forbes представник Дурова.

Ігор та Дмитро Бухмани, які започаткували компанію з виробництва мобільних ігор Playrix, попросили Forbes зазначати їх як громадян Ізраїлю, куди вони емігрували у 2016 році.



Представники співзасновника цифрового банку Revolut Миколи Сторонського повідомили виданню, що він громадянин Великої Британії, а не Росії.

Євген Швідлер, партнер олігарха Романа Абрамовича, наполягає на тому, що він не росіянин. Виданню також зазначили, що він є громадянином США з 1994 року та Великої Британії з 2010 року.

Леонід Блаватник, який розбагатів на партнерстві з олігархом Віктором Вексельбергом, заявив, що він громадянин США та Великої Британії.

До списку росіян, які відхрестилися від громадянства РФ, також потрапив Юрій Мільнер. Його соратник повідомив, що він "не був у Росії з 2014 року", "не має активів у Росії" і "ніколи не зустрічався з Володимиром Путіним".



