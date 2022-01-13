Засудили до 8 років ув'язнення: СБУ затримала командира спецпідрозділу бойовиків

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



"Зловмисник забезпечував особисту охорону ватажків ОРДЛО та їхніх російських "кураторів". Крім того, він супроводжував переміщення військової техніки ворожих угруповань для участі у бойових діях проти сил Антитерористичної операції", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що зловмисника було затримано у 2017 році під час спроби в'їзду до України з території РФ.

За даними слідства, зловмисником є мешканець Одеси, який у 2014 році виїхав до Донецька та добровільно приєднався до лав незаконних збройних формувань так званої ДНР. Там він входив до складу спецпідрозділу бойовиків. Потім його призначили "керівником розвідки", а згодом - командиром ворожого угруповання.



Суд визнав зловмисника винним у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.



Вирок суду набуває законної сили після закінчення терміну подання апеляційної скарги, якщо таку не було подано.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb