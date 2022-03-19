Затишшя перед бурею: окупанти зміцнюють позиції під прикриттям переговорів та не полишають планів взяти Київ

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла в ефірі телемарафону українських каналів, пише "Українська правда".



"Звісно, вони абсолютно все використовують, будь-який привід, щоб укріпити свої позиції й рухатись далі. Вони дійсно не полишають своєї ключової мети – це повний контроль над Україною", – сказала вона.

"І дійсно, так само, як у 2014-15 роках, і всі 8 років, вони використовували перемовини як додатковий інструмент політичного впливу і шантажу на нашу сторону. Те, що це може відбуватися зараз – ніхто цього не виключає", – додала Маляр.



Вона додала, що спершу особливості ведення бою української армії були для ворога несподіванкою, тоді як зараз окупанти намагаються підлаштуватися під таку тактику.



"Цей час, який ми сприймаємо як нібито зменшення інтенсивності боїв і просування ворога, насправді вони дійсно використовують для того, щоб себе підсилити за рахунок розуміння і пристосування до нас, щоб знайти наші найслабші місця і ними скористатися. Тому в цій ситуації ми впевнені в своїй перемозі, але чітко повинні усвідомлювати складність цієї боротьби", - пояснила заступника міністра оборони.



При цьому захоплення української столиці залишається однією з головних цілей РФ разом з метою отримати повний контроль над Україною, додала Маяляр.

Нагадаємо, за словами радника голови МВС Вадима Денисенка, наступальні спроможності ворога надламано, окупантів відкинули від Харкова, на Київщині росіяни несуть втрати.