Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Затишшя перед бурею: окупанти зміцнюють позиції під прикриттям переговорів та не полишають планів взяти Київ

Затишшя перед бурею: окупанти зміцнюють позиції під прикриттям переговорів та не полишають планів взяти Київ

19 березня, 2022 субота
19:05
війна з Росією окупант

Україні не варто недооцінювати агресора, готового використовувати перемовини для шантажу і додаткового політичного тиску

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла в ефірі телемарафону українських каналів, пише "Українська правда".

 "Звісно, вони абсолютно все використовують, будь-який привід, щоб укріпити свої позиції й рухатись далі. Вони дійсно не полишають своєї ключової мети – це повний контроль над Україною", – сказала вона.

"І дійсно, так само, як у 2014-15 роках, і всі 8 років, вони використовували перемовини як додатковий інструмент політичного впливу і шантажу на нашу сторону. Те, що це може відбуватися зараз – ніхто цього не виключає", – додала Маляр.

Вона додала, що спершу особливості ведення бою української армії були для ворога несподіванкою, тоді як зараз окупанти намагаються підлаштуватися під таку тактику.

"Цей час, який ми сприймаємо як нібито зменшення інтенсивності боїв і просування ворога, насправді вони дійсно використовують для того, щоб себе підсилити за рахунок розуміння і пристосування до нас, щоб знайти наші найслабші місця і ними скористатися. Тому в цій ситуації ми впевнені в своїй перемозі, але чітко повинні усвідомлювати складність цієї боротьби", - пояснила заступника міністра оборони.

При цьому захоплення української столиці залишається однією з головних цілей РФ разом з метою отримати повний контроль над Україною, додала Маяляр.

Нагадаємо, за словами радника голови МВС Вадима Денисенка, наступальні спроможності ворога надламано, окупантів відкинули від Харкова, на Київщині росіяни несуть втрати.

переговори
окупанти
Київ
Читайте також:
19 березня, 2022 субота
НАТО погодив механізм постачання в Україну комплексів ППО
18 березня, 2022 п'ятниця
Українські військові знищили чергову партію ворожої техніки разом з особовим складом
путлер бомба
18 березня, 2022 п'ятниця
Путін намагається втягнути НАТО у війну – військовий експерт
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 30
  • EUR
    Купівля 32.51
    Продаж 33.39
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
19 березня
20:26
Частину жителів Маріуполя насильно вивезли до РФ, - міськрада
20:10
Київ оборона ЗСУ
У Києві від початку російського вторгнення 228 людей загинуло, 912 отримали поранення, - голова Київської ВЦА
19:58
Ексклюзив
Юрій Фельштинський
Переворот у Росії може відбутися тільки після поразки у війні з Україною, - Фельштинський
19:44
Сергій Марченко
Війна зупинила третину українського бізнесу, - міністр фінансів Марченко
19:44
окупанти зруйнували село
Російська армія повністю зруйнувала село на Житомирщині, - міськрада Овруча
19:42
У Сумах через російський обстріл загорілася складська будівля, рятувальники загасили пожежу
19:38
ворожі вертольоти
Захисники Запорізького напрямку знищили 60 окупантів, один вертоліт та декілька одиниць бронетехніки - ЗСУ
19:35
Борис Джонсон
Джонсон пояснив жорстокість окупантів "цілковитою панікою" Путіна і порівняв масштабне вторгнення РФ із діями нацистів
19:29
Порошенко
Порошенко закликав усіх до єдності: Ворог в нас один – путінська Росія
19:29
уламок російської ракети
США підтвердили використання Росією в Україні гіперзвукових ракет, - CNN
19:24
Олена Зеленська
Зеленська попросила Всесвітню раду церков допомогти в організації гуманітарних коридорів
19:14
Віталій Кім
Кім до жителів Миколаївщини: "В області багато мертвих орків, за можливості, приберіть"
19:06
Ексклюзив
Сергій Гайдай
На Луганщині більше не існує інфраструктури, – голова Луганської ОВА
19:03
Матеуш Моравецький
Для України має бути створений "План Маршалла №2", - прем'єр Польщі
18:57
Новий російський екіпаж МКС вирушив на орбіту в синьо-жовтих комбінезонах. У Роскосмосі заперечують асоціації з українським прапором
18:57
Ексклюзив
Наталія Піпа
Влада працює над відновленням навчального процесу в Україні, - Піпа
18:40
Віталій Кім
Росіяни відступають від Миколаєва, - Кім
18:28
Інтернет
Держспецзв'язку заблокувала фейковий збір коштів під виглядом Мінцифри
18:28
російські полонені
Обмін чи роботи з відновлення економіки, - Єнін про те, що Україна робитиме з російськими полоненими
18:19
Роман Абрамович
Абрамович через санкції продає футбольний клуб "Челсі". Стали відомі претенденти, - Bloomberg
18:15
Ексклюзив
Окупанти планують відрізати Південь та Схід України, щоб зробити коридори до окупованого Криму та Придністров’я, - Костенко
18:07
евакуація
На Луганщині, попри російські обстріли гуманітарних коридорів, вдалося евакуювати близько 700 людей, - ДСНС
18:06
олігарх долар
РФ – серед головних корупціонерів-грабіжників: США платитимуть до $5 млн за допомогу в поверненні викрадених клептократами активів
18:05
уз колія рейки кінець
Залізничного сполучення між Білоруссю та Україною більше немає, - очільник УЗ
17:59
Ексклюзив
ЗСУ
Героїчний спротив Маріуполя і Харкова унеможливлює взяття Києва, - боєць ТрО Кузик
17:58
Зеленський
“Це боротьба проти зла”: Зеленський закликав Швейцарію заблокувати банківські рахунки відповідальних за війну росіян
17:53
Ексклюзив
Вадим Денисенко
Такого підприємства як "Азовсталь", на жаль, уже немає, – Вадим Денисенко
17:52
Ви не "Zа перемогу", ви "Zа геноцид в Україні", - українська гімнастка Різатдінова звернулася до російських спортсменів
17:50
У Сумах росіяни розстріляли авто, загинула 20-річна дівчина
17:44
Газпром
Болгарія готується розірвати контракт з "Газпромом" у кінці 2022 року, - віце-прем'єр країни
17:33
Еміне Джапарова
У разі перемоги Росію визнають державою-терористом: Україна першою в світі судиться за Конвенцією про фінансування тероризму
17:22
путлер
"Новий Нюрнберг". У Великобританії працюють над створенням міжнародного трибуналу для розслідування злочинів Путіна
17:12
полонені окупанти
В Україні офіційно нараховується 562 російських військовополонених, - Верещук
17:11
посольство Білорусі
Як перед нападом Росії. Із Києва виїхали співробітники посольства Білорусі
17:09
ООН
ООН відкинула російські фейки про нібито присутність лабораторій біозброї в Україні, - МЗС
17:01
ЧАЕС
Держатомрегулювання налагодило зв'язок з персоналом на ЧАЕС
16:59
OLX
Дубілет закликав головний офіс українського OLX у Нідерландах закрити російський бізнес
16:54
гумдопомога
Росіяни не пропустили на Херсонщину 14 фур з гумдопомогою
16:46
Azur _ru
США наклали спеціальні санкції на 100 російських літаків, зокрема й на бізнес-джет Абрамовича
16:43
авіаналіт рф
Росіяни здійснили 1403 авіаційні нальоти на Україну, - Міноборони
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV