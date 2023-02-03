Завдали 7,4 млн грн збитків на закупівлі медобладнання: повідомлено про підозру чотирьом керівникам держустанови
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора було викрито та повідомлено про підозру чотирьом керівникам підрозділів Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України" за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України)
Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.
"За даними слідства, службові особи закладу охорони здоров’я, які входили до складу тендерного комітету та робочої групи, не дослідили ринкову вартість медичного обладнання перед проведенням публічних закупівель. Вони придбали його за значно завищеними цінами", - йдеться у дописі.
Зокрема зазначається, що такими діями підозрювані завдали державній установі 7,4 млн грн збитків.
- 3 лютого правоохоронці повідомили про підозру заступнику голови Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ, чоловік брав хабарі за видачу довідок про непридатність до військової служби для виїзду за кордон.
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