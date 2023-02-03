Завдали 7,4 млн грн збитків на закупівлі медобладнання: повідомлено про підозру чотирьом керівникам держустанови

Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.

"За даними слідства, службові особи закладу охорони здоров’я, які входили до складу тендерного комітету та робочої групи, не дослідили ринкову вартість медичного обладнання перед проведенням публічних закупівель. Вони придбали його за значно завищеними цінами", - йдеться у дописі.

Зокрема зазначається, що такими діями підозрювані завдали державній установі 7,4 млн грн збитків.