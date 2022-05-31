Збільшення видатків бюджету на 287 млрд грн, дистанційне голосування, зміни в податковому законодавстві: Рада проведе чергове засідання 31 травня

Про це повідомив заступник голови парламентскього комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у телеграм.

"Сьогодні буде одинадцяте пленарне засідання після початку війни. Почнуть з виступу Президентки Словаччини Зузани Чапутової", – написав Железняк.

За його словами, парламент матиме широку чергу денну: у ній законопроекти про підтримка волонтерської діяльності ( законопроект 7363) та про податкові зміни на підтримку волонтерської діяльності (7364), збільшення видатків державного бюджету на 287 млрд грн, у тому числі додаткові гроші на програму "єПідтримка" (7413), а також про звернення до ЮНЕСКО щодо виключення Росії (7394).

Крім того, депутати можуть ухвалити законопреокт про дистанційне голосування у Верховній Раді за основу (7129), вказав Железняк.

Серед економічних законопроектів парламентарі також планують розглянути законодавчу ініціативу про припинення роботи аудиторів, які пов’язані з РФ (7347).

Також нардепи можуть у першому читанні підтримати зупинку дія положень щодо тривалості освітнього процесу та кількості учнів у класі. Також продовження дії договорів з директорами шкіл (законопроект 7325).

Серед іншого депутати планують також запровадити 28 липня державне свято - День Української Державності.

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