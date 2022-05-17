Форсував Сіверський Донець. У Росії підтвердили загибель ще одного комбрига
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Збірна України - Емполі (Італія). LIVE студія перед благодійним матчем Stop War
Андрій Малиновський та Олександр Ващук проведуть студію перед грою Емполі - Збірна України
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2022, вiвторок
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