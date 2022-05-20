Зброя від США іноді прибуває до України менш ніж за добу, - речник посольства в Києві
Військова допомога від США надходить до України у короткі терміни
Про це заявив речник посольства США в Україні Ден Ланґенкемп у ефірі телемарафону, передає УП.
"Уся зброя іде зі складів США, які вже готові. Вона доїжджає до України за години навіть інколи, менш ніж за день. Тобто уявіть, наскільки це швидко. Наприклад, як із гаубицями: ми оголосили про них, вони приїхали, і майже всі вже використовуються", - сказав він.
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Ланґенкемп зазначив, що США "ще ніколи в історії не перекидали обладнання так швидко і у таких масштабах до іншої країни".
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