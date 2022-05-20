Зброя від США іноді прибуває до України менш ніж за добу, - речник посольства в Києві

Про це заявив речник посольства США в Україні Ден Ланґенкемп у ефірі телемарафону, передає УП.

"Уся зброя іде зі складів США, які вже готові. Вона доїжджає до України за години навіть інколи, менш ніж за день. Тобто уявіть, наскільки це швидко. Наприклад, як із гаубицями: ми оголосили про них, вони приїхали, і майже всі вже використовуються", - сказав він.

Читайте також: 36 радарів та 18 гаубиць. США надали Україні черговий пакет допомоги на суму $100 млн

Ланґенкемп зазначив, що США "ще ніколи в історії не перекидали обладнання так швидко і у таких масштабах до іншої країни".